Марш незалежності у Польщі відбувається щороку 11 листопада

11 листопада у Польщі у Варшаві відбудеться щорічний Марш незалежності. Цього разу організатори обрали для заходу гасло «Поляк у Польщі – господар», яке раніше суд у Замості визнав таким, що поширює ненависть. Про це пише польське видання Otwarta Rzeczpospolita з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Гасло пов’язане зі справою активістки «Всепольської молоді» Олівії Олейнічак. У липні цього року суд у Замості засудив її за мову ненависті. Суддя вирішив, що її фраза «Поляк у Польщі – господар» поширює ненависть.

Голова Асоціації Маршу незалежності Бартош Малевський заявив, що організатори з таким рішенням не погоджуються.

«Ми дожили до часів, коли обмежують свободу слова. Коли господарем є німець, білорус, француз, а не поляк. Ми з цим не погоджуємося, ми є господарями в цій країні», – сказав він.

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Малевський також заявив, що через міграцію Польща стає небезпечнішою. Серед мігрантів він окремо згадав українців.

«Я говорю про громадян екзотичних країн, але також і про наших сусідів. Я маю на увазі українців», – сказав Малевський.

Після цього він навів кілька прикладів злочинів та інших інцидентів за участю іноземців, зокрема згадав напад священника у Ярославі.

Керівник служби охорони маршу Матеуш Марзох також заявив, що поляки мають залишатися господарями у своїй країні.

«Поляк у Польщі господар, а не українець чи індус. Ми не можемо дозволити, щоб інші нації домінували над нашою культурою та суспільством. Саме ми маємо бути тут господарями, бо це наш дім. Усі інші приїжджі – гості», – сказав він.

За словами Марзоха, Польща є гостинною країною, однак терпіння її жителів має межі. Він також заявив, що деякі іноземці скоюють злочини та намагаються нав’язувати свою ідеологію.

Малевський, зі свого боку, заявив, що допускає існування Польщі без Європейського Союзу.

«Ми можемо розмовляти з іншими народами, можемо бути гостинними, але не дозволимо іншим визначати колір стін у нашому домі», – сказав він.

Марш незалежності хотіли провести у Львові

У вересні в Польщі обговорювали ідею провести цьогорічний Марш незалежності не лише у Варшаві, а й у Львові. Таку пропозицію підтримав 21 польський політик із правих партій – зокрема представники «Права і справедливості», «Конфедерації», «Розвитку Плюс» та «Конфедерації Корони Польської».

Марш незалежності традиційно проходить у Варшаві 11 листопада – у День незалежності Польщі. Вперше його провели у 2010 році з ініціативи націоналістичних середовищ. Згодом він став найбільшим масовим заходом у Польщі з нагоди Дня незалежності та щороку збирає десятки тисяч учасників.