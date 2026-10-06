Представники Дронових сил на пресконференції у Києві, 6 жовтня

У складі Сухопутних військ Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем – Дронові сили. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на пресконференції в Києві у вівторок, 6 жовтня, передає «Бабель».

Дронові сили займатимуться рекрутингом військовослужбовців, розвитком безпілотних частин Сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил України. Управління не конкурує із Силами безпілотних систем ЗСУ, а розвиватиме безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів.

Підрозділи Дронових сил беруть участь в оборонних і наступальних операціях, виконують логістичні завдання, а також завдання із забезпечення та підтримки інших підрозділів Сухопутних військ.

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