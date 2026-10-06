У Сухопутних військах ЗСУ створили Дронові сили
Гасло Дронових сил – «На землі, у повітрі, всюди»
У складі Сухопутних військ Збройних сил України створили окреме управління безпілотних систем – Дронові сили. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на пресконференції в Києві у вівторок, 6 жовтня, передає «Бабель».
Дронові сили займатимуться рекрутингом військовослужбовців, розвитком безпілотних частин Сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів.
Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим видом чи родом Збройних сил України. Управління не конкурує із Силами безпілотних систем ЗСУ, а розвиватиме безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів.
Підрозділи Дронових сил беруть участь в оборонних і наступальних операціях, виконують логістичні завдання, а також завдання із забезпечення та підтримки інших підрозділів Сухопутних військ.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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