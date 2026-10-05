Михайло Драпатий почав проводити кадрові зміни

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував план війни, який уже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони. Документ має визначити, які кроки повинна зробити українська армія для збереження держави та в які терміни. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомила «Українська правда» з посиланням на високопоставлені джерела.

За інформацією співрозмовників видання, у плані йдеться не лише про загальне бачення подальшого ведення війни, а й про конкретні зміни в підходах до оборони. Зокрема, документ порушує питання доцільності перебування на першій лінії військовослужбовців, які виконують функції спостереження та розвідки, але водночас мають обмежені можливості безпосередньо вступати в бій.

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Після призначення головнокомандувач також почав проводити кадрові зміни. За даними УП, кілька десятків офіцерів, серед яких полковники та бригадні генерали, перевели до батальйону резерву.

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«Є БРез офіцерського складу, так ось він ніколи не наповнювався такими масштабами, як за останні півтора місяця. За один день з управління міжнародної співпраці Генштабу звільнили й перевели в БРез близько 15 офіцерів», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Інше джерело видання заявило, що під час проведення кадрових змін Драпатий не стикається з протидією.

Серед інших змін в управлінні військами УП називає відмову головнокомандувача від безпосереднього керівництва військами. Натомість він здійснює управління через угруповання військ та оперативні командування. Також Драпатий прагне перевести всіх командирів на систему ситуаційної обізнаності «Дельта». За даними видання, окремі угруповання військ досі не використовують цю систему.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо про ініційований головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим кадровий перегляд у Генеральному штабі. Тоді повідомляли, що на посадах планують залишити передусім військових із актуальним бойовим досвідом, отриманим після 2022 року.