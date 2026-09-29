Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд складу Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд складу Генштабу ЗСУ. На посадах планують залишити переважно тих військових, які мають бойовий досвід. Про це у вівторок, 29 вересня, повідомила «Українська правда» з посиланням на офіцера Генштабу.

За словами співрозмовника УП, 28 вересня Михайло Драпатий зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу ЗСУ та анонсував кадрові зміни. Головнокомандувач наказав керівникам подати інформацію щодо наявності актуального бойового досвіду, тобто отриманого після 2022 року.

«Бойовий досвід, звісно, не є єдиним критерієм професійності, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв'язок із тим, що реально відбувається у військах. Генштаб має бути сервісом для військ і давати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше», – цитує «Українська правда» офіцера Генштабу.

Джерело «Української правди» каже, що офіцерів без бойового досвіду планують направляти у війська, а на посади в Генштабі, навпаки, відбиратимуть бойових офіцерів.

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Крім того, до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення з військової служби у звʼязку з виходом на пенсію, мають ухвалити рішення щодо свого майбутнього. За даними співрозмовника УП, деякі посадовці Генштабу вже намагаються уникнути кадрових змін або «вирішити питання» через начальника Генштабу.

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Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що Михайло Драпатий призначив своїм заступником одного з розробників національної військової системи обізнаності DELTA Артема Мартиненка.