Володимир Журавльов протить Хорватію про політичний притулок

Ураїнець Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює у підриві російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», просить Хорватію надати політичний притулок. Про це у вівторок, 29 вересня, повідомив сайт «Бабель» з посиланням на адвоката Миколу Катеринчука, який захищає Володимира Журавльова.

За словами Миколи Катеринчука, захист Володимира Журавльова оскаржує рішення хорватського суду, який 18 вересня дозволив екстрадувати українця до Німеччини. Разом із тим Володимир Журавльов просить Хорватію надати політичний притулок. Адвокат українця уточнив, що подання заяви на притулок саме по собі не зупиняє процедуру екстрадиції.

«Екстрадиція – попри всі законодавчі норми, це політичне рішення країни. Коли політики не впливають на суд, ми їм віримо. Але є позасудова процедура – політичний прихисток, де політична влада Хорватії може висловитись щодо ситуації громадянина України, якого підозрюють у підриві “Північного потоку”», – цитує «Бабель» Миколу Катеринчука.

Нагадаємо, правоохоронці хорватського міста Пула затримали Володимира Журавльова у серпні 2026 року на підставі німецького ордера на арешт, виданого у червні 2024 року. Німеччина підозрює сімох українців, серед яких Володимир Журавльов, у підриві російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», що стався у вересні 2022 року в Балтійському морі. Крім того, 4 вересня Німеччина додала ще одне обвинувачення до справи Журавльова – у воєнному злочині.

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Володимира Журавльова вже затримували у справі про підрив «Північних потоків» 30 вересня 2025 року у польському місті Прушкув. Проте 17 жовтня 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції Журавльова до Німеччини та звільнив його з-під варти.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про непричетність України до диверсії на російських газопроводах. Офіс генерального прокурора України також не знайшов доказів причетності українців до підриву «Північних потоків».