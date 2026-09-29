Сервіс електросамокатів Jet з’явився в Мукачеві у березні 2024 року

У Мукачеві скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Рішення ухвалили на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху міської ради.

Як повідомили в Мукачівській міськраді у понеділок, 28 вересня, рішення комісії має на меті впорядкувати використання міського простору та підвищити рівень безпеки для пішоходів і всіх учасників дорожнього руху.

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«Електросамокати нерідко залишають на тротуарах, пішохідних зонах та в інших місцях, де вони можуть перешкоджати руху мешканців. Окремою проблемою є порушення правил дорожнього руху користувачами електросамокатів», – зазначили в мерії.

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Згідно з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху, дозволи на розташування прокату електросамокатів в Мукачеві скасовуються.

Зазначимо, сервіс електросамокатів Jet з’явився в Мукачеві у березні 2024 року. Одне з місць прокату було просто перед Ратушею.

У серпні 2026 року прокат електросамокатів заборонили у Чернівцях – міськрада розірвала меморандуми із трьома операторами – Bolt, Vevi та Jet. Причиною такого кроку назвали численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їх користувачами.