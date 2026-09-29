Стопка виготовлена зі сплаву срібла та міді

Хмельницький міськрайонний суд визнав Олександра Кушніра винним у контрабанді культурних цінностей. Чоловік продав покупцеві зі США старовинну стопку та намагався переслати її поштою. За це він отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 22 вересня, у січні 2024 року Олександр Кушнір виставив на продаж на міжнародному онлайн-аукціоні eBay стопку 1896 року виготовлення. Посудина була зроблена зі сплаву срібла та міді, а на її поверхні збереглися залишки золотого покриття з гравіюванням. Згодом із чоловіком зв’язався покупець зі США, з яким вони домовилися про продаж.

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Після цього житель Хмельниччини прийшов до відділення «Укрпошти» та оформив міжнародне відправлення. У документах він не вказав, що пересилає предмет культурної цінності. Під час митного огляду в Київському сортувальному центрі стопку виявили та вилучили.

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Олександр Кушнір повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 201 КК України (контрабанда культурних цінностей) та призначив йому п’ять років позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вилучену стопку конфіскували у власність держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.