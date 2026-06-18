В українських музеях немає схожих артефактів

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виправдав місцевого жителя Олександра Стефанюка за продаж давньогерманського мідного поясу через інтернет-аукціон. Прокурор наполягав, що обвинувачений намагався незаконно легалізувати археологічну знахідку, однак не зміг довести його провину.

Як йдеться у вироку від 15 червня, Олександр Стефанюк без спеціального дозволу проводив пошуково-археологічні роботи та виявив елементи ремінного гарнітуру III століття, оздобленого сріблом міддю, литтям, куванням, плакуванням. Згідно з висновками експертів, вартість артефакту становить понад 593 тис. грн.

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У серпні 2022 року чоловік виставив археологічну знахідку на продаж через інтернет-аукціон Violity під назвою «Пояс 5 ст. Готи». Лот продали за 37,1 тис. грн. Після отримання грошей він відправив покупцеві пояс «Новою поштою».

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Спочатку Олександра Стефанюка обвинувачували у незаконному привласненні скарбу, що має особливу історичну або культурну цінність. Однак у грудні 2025 року суд звільнив його від відповідальності за цією статтею через сплив строків давності.

Згодом прокуратура перекваліфікувала обвинувачення на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Сторона обвинувачення наполягала, що артефакт був здобутий внаслідок злочину, а його продаж через аукціон є відмиванням майна. Також прокурор просив конфіскувати предмет і передати його до Національного музею історії України.

Натомість захист стверджував, що слідство не довело ані культурної цінності знахідки, ані умислу на легалізацію майна. За словами адвоката, його клієнт просто продав знайдені предмети без спроб приховати їхнє походження.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Мантуляк дійшов висновку, що в діях обвинуваченого відсутній склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), тож він визнав Олександра Стефанюка невинним і виправдав.

Наразі ремінний гарнітур зберігається у Національному музеї історії як предмет декоративно-прикладного мистецтва. Аналогів йому в Україні немає. Після набрання вироком законної сили його передадуть у власність держави.