Знахідки конфіскували та передали у власність держави

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним Михайла Д. у спробі контрабанди археологічних знахідок. Обвинувачений продав поляку через OLX давньоруські персні та римську фібулу, однак замість реального покарання суд призначив йому два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 6 травня, у 2024 році чоловік розмістив на платформі OLX оголошення про продаж старовинної римської фібули (металева застібка, яка слугувала прикрасою для одягу – ред.) та чотирьох давньоруських перснів XII-XIV століття. Згодом із ним зв’язався покупець із Польщі, з яким обвинувачений домовився про продаж прикрас.

9 квітня 2025 року житель Хмельниччини прийшов до відділення «Нової пошти» у селищі Гриців та оформив міжнародне відправлення до Польщі. У митній декларації він вказав, що пересилає застібки та біжутерію, не зазначивши, що предмети є культурними цінностями.

Через два дні працівники львівського сортувального центру під час митного огляду виявили та вилучили фібулу і персні.

У суді Михайло Д. вини не визнав. Він стверджував, що знайшов прикраси за допомогою металошукача та не знав про порядок їх вивезення за кордон. За словами чоловіка, він показав предмети працівниці пошти й запитав, чи можна пересилати їх до Польщі. Та нібито сфотографувала прикраси та звернулася до митниці, де дозволили відправлення.

Суддя Алла Цідик визнала чоловіка винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України (закінчений замах на контрабанду культурних цінностей) та призначила три роки позбавлення волі. Водночас звільнила його від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Старовинні персні та фібулу конфіскували у власність держави. Наразі вони зберігаються у Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музеї.