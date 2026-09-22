Першими обвинувачений продав два арбалетні наконечники

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним Сергія Сірука у контрабанді культурних цінностей. Чоловік продав іноземцям арбалетні наконечники, шомпольні трубки та старовинний гребінь. Суд призначив йому три роки увʼязнення, але замінив реальне покараня на дворічний іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 17 вересня, у липні 2024 року Сергій Сірук виставив на продаж на міжнародному онлайн-аукціоні Violity два арбалетні наконечники довжиною 67 та 72 мм. Згодом із ним зв’язався покупець зі Швейцарії, з яким обвинувачений домовився про продаж.

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Після цього хмельничанин прийшов до відділення «Укрпошти» та оформив міжнародне відправлення. У документах він не вказав, що пересилає предмети культурної цінності. Під час митного огляду у київському сортувальному центрі наконечники виявили та вилучили.

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У серпні того ж року чоловік двічі повторив схему. Спочатку він відправив до США дві шомпольні трубки – металеві деталі вогнепальної зброї, виготовлені з мідного сплаву. Ці предмети датують XVIII – початком XIX ст.

Згодом Сірук продав покупцю у Великій Британії гребінь XVI–XVII ст., виготовлений із мідного сплаву за допомогою лиття та гравіювання. Його чоловік також відправив через «Укрпошту», не вказавши в документах, що прикраса має культурну цінність.

Сергій Сірук повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Суддя Валерій Слободян визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 201 КК України (контрабанда культурних цінностей) та призначив три роки позбавлення волі. Водночас звільнив його від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Вилучені арбалетні наконечники, шомпольні трубки та гребінь конфіскували у власність держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.