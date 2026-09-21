У новому корпусі будуть внутрішній дворик, громадські зони та кафетерій

Архітектор Григорій Бойчук презентував проєкт нового корпусу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Сучасну будівлю планують звести поруч з історичним корпусом музею у Коломиї.

Проєкт презентували 18 вересня під час наукової конференції, присвяченій 100-річчю музею. За словами Григорія Бойчука, в основу ідеї лягли оригінальні ескізи, датовані 1895 роком авторства Діонісія Кшичковського та Луціана Бекера.

«Цікавий виклик — запропонувати “актуальне” завершення історичного кварталу з розвитком інфраструктури музейного комплексу», — зазначив Григорій Бойчук.

Як йдеться в огляді Pragmatika, архітектор не відтворює історичний задум буквально, натомість частково переосмислює його об’ємно-просторову структуру.

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Новий корпус матиме плавний зв’язок із наявною будівлею: між ними передбачені переходи, які об’єднуватимуть музейні простори. Архітектура нового об’єкта перегукуватиметься з історичною будівлею, зокрема куполами на кутах, але в сучасній інтерпретації.

Окрім виставкових просторів, у новому корпусі мають бути внутрішній дворик, відкриті громадські зони, музейне сховище з контрольованими температурою та вологістю, вантажні ліфти, кафетерій, безбар’єрна доступність та оглядовий майданчик.

Новий головний вхід планують облаштувати на стику двох корпусів із боку вулиці Шевченка, а вихід відвідувачів — зі сторони Народного дому.

Зазначимо, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського розміщений у будівлі Народного дому, зведеного на рубежі ХІХ–ХХ століть. Колекція музею налічує понад 50 тис. експонатів та охоплює всі види традиційного народного мистецтва гуцулів і покутян від XVII століття до сучасності. Окремі експонати датуються IV тисячоліттям до нашої ери.

Сьогодні експозиція музею займає 18 залів і представляє художню обробку дерева, металу, гончарство, ткацтво, вишивку та інші види мистецтва. Через обмеженість виставкових і фондових приміщень музею у 2021 році Івано-Франківська обласна рада спрямувала 500 тис. грн на розробку проєкту нового корпусу.