У Львівському палаці мистецтв відкрилась виставка «Той день». Проєкт Ukraine WOW уперше вирішив змінити локацію та перенести експозицію з Києва через постійні тривоги. Таким чином Львів став першим місцем, де можна побачити не лише актуальну виставку, а й загалом те, що робить Ukraine WOW.

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Інтерактивна виставка «Той день» була задумана та реалізована з нагоди 35-річчя відновлення незалежності України. «Ми дякуємо місту Лева за гостинність та готовність прийняти “Той день” у себе, – говорять засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей. – Для нас це дуже хвилюючий крок, адже зазвичай інтерактивні проєкти Ukraine WOW працюють у тій самій локації – в ангарі на Центральному залізничному вокзалі Києва. Але велика війна вносить свої корективи, і ми сподіваємося, що львів’яни підтримають нас і теж полюблять “Той день”».

Серед експонатів проєкту:

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прапор Незалежності, який група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом внесла до Верховної Ради 24 серпня 1991 року;

офіційні символи влади Президента України колар, печатка, булава та штандарт, а також Конституція України, на якій Президент складає присягу під час інавгурації;

престижні світові відзнаки, які Володимир Зеленський отримав від імені українського народу;

роботи Георгія Нарбута, Віктора Зарецького, Тетяни Яблонської, Олександра Ройтбурда, Володимира Лободи, Віктора Лободи, Володимира Патика та ін.

Інтерактивна частина виставки дозволяє підняти прапор над куполом Верховної Ради, опинитися в кабінеті Президента України та у Верховній Раді завдяки VR-окулярам, заповнити бюлетень, який використовували на референдумі в 1991 році, записати випуск новин у теле- та радіостудії, заспівати українські пісні в караоке-кімнаті, проголосувати за найкращий рецепт борщу, прогулятися вишневим садком, політати над Канівським водосховищем у VR тощо.

На виставці відвідувачі також зможуть побачити нагороди, здобуті українцями та українками під час повномасштабного вторгнення:

чемпіонський пояс Олександра Усика;

шаблю Ольги Харлан, якою вона зробила переможний укол на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі;

премію BAFTA за фільм «Камінь, папір, ножиці», в якому зіграв Олександр Рудинський;

Нобелівську премію миру, вручену Олександрі Матвійчук та правозахисній організації «Центр громадянських свобод» у 2022 році;

Пулітцерівську премію, вручену Василісі Степаненко за роботу в Маріуполі разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою;

статуетку «Євробачення», здобуту Kalush Orchestra у 2022 році;

кубки, здобуті українською кіберспортивною організацією NAVI на чемпіонаті в Копенгагені 2024 року та турнірі у Будапешті 2025 року;

золоту медаль Таїсії Онуфрійчук, виборену на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2026 року у Франкфурті-на-Майні,

кубок, здобутий Ярославою Магучіх на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики 11 вересня 2026 року;

«Еммі» ONUKA

статуетку Latin Grammy, яку звукорежисер Володимир Пунько отримав у 2025 році за роботу над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серраєта Y El Canto de Todas, записаним разом з оркестром Львівської національної філармонії.

На жаль, величезна кількість справді важливих та цікавих артефактів, які хочеться розглядати, ховаються серед численних фотозон, що межують з кітчем (та часом перетинають цю межу). Утім діти точно знайдуть для себе цікаві атракціони, поки їх батьки співатимуть старі та нові гіти або розглядатимуть вартісні експонати.

І трохи цифр. Щоб перевезти експозицію до Львова знадобилось:

72 години на демонтаж у Києві

15 контейнерів

8 залізничних платформ

5 вантажівок

100+ людей

доба дороги.

Варто зазначити, що у Києві виставку збирали та монтували майже два місяці, у Львові – 11 днів.

Виставка триває до 11 жовтня