Річард Гір привітав Україну з Днем Незалежності

Відомий американський актор та продюсер Річард Гір звернувся до українців, прочитавши вірш поета Юрка Іздрика. Він записав відео з нагоди Дня Незалежності України. Звернення Гіра опублікував проєкт Ukraine WoW, який є організатором звернення. Відео зняли в Українському домі в Нью-Йорку.

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«Я звертаюся до вас із Нью-Йорка. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», – заявив Річард Гір.

Актор прочитав вірш у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре англійською, проте завершив його він українською мовою. Річард Гір обрав відомий вірш Іздрика «Інший». Ось текст цього вірша:

Інший

людина сама нічого не може

людині завжди потрібен інший

на кого можна себе помножити

для кого варто писати вірші

з ким можна разом долати відчай

чи радість ділити не ризикуючи

хто може в будь-яку мить засвідчити

що ти – реальний що ти – існуєш

людина ж бо в себе не надто вірить

все свідка для себе шукає якогось

нема людини – спіймає звіра

не зловить звіра – віднайде бога

не знайде бога – візьме люстерко

та навіть там себе не впізнає

бо в сóбі бачить обличчя смерті

й не розуміє що смерті немає..

людина сама нічого не може –

ні народитись ні вмерти тихо

побудь же іншим мені мій боже

постій поблизу…

помовч…

подихай…