«Я ваш брат»: Річард Гір прочитав вірш Юрка Іздрика та звернувся до українців
Відео зняли в Українському домі в Нью-Йорку
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Відомий американський актор та продюсер Річард Гір звернувся до українців, прочитавши вірш поета Юрка Іздрика. Він записав відео з нагоди Дня Незалежності України. Звернення Гіра опублікував проєкт Ukraine WoW, який є організатором звернення. Відео зняли в Українському домі в Нью-Йорку.
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«Я звертаюся до вас із Нью-Йорка. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат», – заявив Річард Гір.
Актор прочитав вірш у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре англійською, проте завершив його він українською мовою. Річард Гір обрав відомий вірш Іздрика «Інший». Ось текст цього вірша:
Інший
людина сама нічого не може
людині завжди потрібен інший
на кого можна себе помножити
для кого варто писати вірші
з ким можна разом долати відчай
чи радість ділити не ризикуючи
хто може в будь-яку мить засвідчити
що ти – реальний що ти – існуєш
людина ж бо в себе не надто вірить
все свідка для себе шукає якогось
нема людини – спіймає звіра
не зловить звіра – віднайде бога
не знайде бога – візьме люстерко
та навіть там себе не впізнає
бо в сóбі бачить обличчя смерті
й не розуміє що смерті немає..
людина сама нічого не може –
ні народитись ні вмерти тихо
побудь же іншим мені мій боже
постій поблизу…
помовч…
подихай…