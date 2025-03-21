21 березня відзначають День поезії. В Україні вона завжди була чимось більшим ніж просто гарні вірші. Зокрема чимало українських музикантів творили свої пісні на вірші українських поетів, від Сковороди та Шевченка до Кравцова та Іздрика. Музично переосмислена українська поезія продовжує залишитись у центрі уваги, тож ми обрали десять нових пісень, що протягом останнього часу з’явились у музичному просторі. Це не є ані топ, ані хіт-парад, Так, ми знаємо, що їх є більше. Наша добірка має на меті лише дати поштовх слухати та читати своє, а також зафіксувати цікаві пошуки в українській музиці та її жанрове розмаїття.

NAZVA ‒ Море

«Галицько-донбаський» гурт Nazva у 2024 році випустив свій третій альбом «Паросток». Команда називає альбом документально-рефлексійною роботою про походження, дім і чужіння. Він складається з шести розмов і девʼяти пісень. Серед них – «Море» на вірш Івана Франка, а також композиції на твори Тараса Шевченка, Григорія Сковороди й Грицька Чубая («Плач Єремії»).

DakhTrio –Тичина: Феномен доби

Альбом складається з 11 композицій на вірші Тичини, які стали основою камерної вистави про життєвий шлях поета в тенетах тривоги. Проєкт DakhTrio обʼєднав трьох акторів театру Dakh: Софію Баскакову, Ігоря Димова та Володимира Руденка. У 2021 гурт випустив свій дебютний альбом «Стус: Перехожий» на основі 10 поезій Василя Стуса. У грудні 2024 року DakhTrio випустив свій другий альбом на поезії Павла Тичини. До альбому ввійшли, зокрема «Тополі» та «Паліть універсали», які до того гурт випустив синглами.

GRABAR feat YUVI – ЧТМС

Сингл на поезію Ліни Костенко ‒ перша співпраця військовослужбовця Олега Грабара та музикантки Уляни Автенюк. Маємо актуальне поєднання автентики та електроніки.

GRABAR — митець та військовий 3-ї ОШБр, представник незалежної інді-сцени. YUVI — представниця української електронної музики, яка поєднує небанальний попвокал, чуттєву лірику та глибоку електроніку.

Schmalgauzen — І замалий, і неширокий

Театрально-музичний гурт поєднав два вірші Миколи Вінграновського «Сеньйорито Акаціє» та «І замалий і не широкий». Фортепіанне тло, виразний вокал і притаманний учасникам гурту драматизм творять неповторний вайб.

Alexjazz, Колос — Не збагнув (Я так і не збагнув…)

Alexjazz (справжнє ім’я Олексій Кириченко) – український хіп-хоп артист і автор пісень, який працює в стилі «джаз-хоп». Свій перший реп-текст він написав у 2006 році і з того часу випустив кілька десятків синглів, декілька повноформатних альбомів й записав безліч колаборацій з різними артистами. Колоса слухачі можуть знати як фронтмена гурту «Фіолет», письменника і поета, активіста, засновника фестивалю «Бандерштат». Зараз Сергій – у лавах ЗСУ.

За основу пісні «Не збагнув» взято вірші Василя Стуса, один з яких був написаний в концтаборі, дивом потрапив на волю через листи до дружини та був виданий вже після смерті поета.

anton malynovskyi ‒ я хочу дивитися на людей з такою ніжністю, як дивлюсь на звірят чи на водорості

Альбом на тексти Тараса Мельничука, який намагається надати і текстам, і музиці нових форм та змісту. Антон Малиновський – нойз-композитор зі Снігурівки Миколаївської області, який наразі живе й працює у Львові. У його сольній дискографії кілька альбомів і низка мініальбомів.

Vivienne Mort – Не ходи ти тут, не ходи

В основі композиції – однойменний вірш Максима Кривцова, поета та військовослужбовця, який загинув 7 січня 2024 року. « "Ми були знайомі. Я жила у формі татуювання на його руці. Подруги Максима надіслали мені повну збірку його віршів. Перший вірш я прочитала, другий – заспівала», — написала співачка в Instagram.

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

«Пиріг і Батіг» ‒ «Гаї шумлять»

Фольк-гурт, у основі творчости яких лежать тексти народних пісень та вірші українських поетів. Композиція «Гаї шумлять» на вірш Тичини стала однієї з найпопулярніших. Зрештою, як і альбом «Зелений» на тексти Богдана-Ігоря Антонича й «Замордовані. Подзвін перший» на слова знищених українських поетів.

«Мертвий Півень» та Юрій Іздрик ‒ «Страх»

Гурт «Мертвий півень» та цьогорічний лауреат Шевченківської премії поет Юрій Іздрик об’єднались в музичну колаборацію



«Мертвий Півень» приятелює з поетом та письменником Юрієм Іздриком ще з 90-их років минулого століття. Але попри багатолітню дружбу лише у 2025-му «Мертвий Півень» поклав на музику його вірш Genius loci та ще й заагітував заспівати разом. Це портрет мандрівних музик на всі часи у візії одного з найкращих українських поетів сучасності.

«Мертвий Півень» та Сергій Жадан ‒ «Жінка»

Якщо вже говорити про співпрацю музики та поезії, то «Мертвий Півень» тут є одним із лідерів. Пісні на вірші Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Сергія Жадана, Юлії Мусаковської, поетів розстріляного відродження можна рахувати десятками. Проте завершуємо добірку ліричною та емоційною композицією на вірш Сергія Жадана «Жінка з чорним, як земля, волоссям». Слухайте українське!