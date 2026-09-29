Рівненський районний суд виніс вирок Михайлу Бриксі, який за допомогою ChatGPT виготовив собі посвідчення водія. Чоловік предʼявив документ патрульним, які й помітили підробку. За скоєне суд призначив йому 8500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 22 вересня, наприкінці листопада 2025 року Михайло Брикса замовив в інтернеті сувенірний бланк посвідчення водія. 2 грудня за допомогою ChatGPT він створив зображення, додав до нього власну фотографію та інформацію про право керувати автомобілем категорії B. Після цього чоловік роздрукував зображення та переніс його на придбаний бланк.

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Так обвинувачений отримав посвідчення водія, хоча насправді не проходив відповідного навчання та не отримував права керувати транспортними засобами.

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28 липня цього року близько 00:16 патрульні зупинили Volkswagen Golf, яким керував Михайло Брикса, в селі Олександрія Рівненського району. Чоловік пред’явив їм підроблене посвідчення. Патрульні виявили, що документ не відповідає офіційним бланкам посвідчень водія.

Обвинувачений розкаявся та активно сприяв слідству, однак суд врахував обтяжувальною обставиною той факт, що чоловік вчинив правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Суддя Михайло Таргоній визнав Бриксу винним за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та призначив йому 8500 грн штрафу. Також чоловік має сплатити 5776 грн витрат на проведення технічної експертизи документів. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.