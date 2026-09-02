Сарненський районний суд Рівненської області виніс вирок Олександру Шульгатому, який за допомогою ChatGPT та графічного редактора підробив довідку МСЕК про інвалідність дружини. Чоловік подав документ до ЦНАПу, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За скоєне суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 24 серпня, на початку листопада 2024 року Олександр Шульгатий вирішив підробити довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. У документі мало бути зазначено, що його дружині встановили ІІ групу інвалідності безстроково.

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За даними слідства, чоловік використав зразок довідки, який знайшов в інтернеті, комп’ютер, ChatGPT і графічний редактор. Він вніс у документ персональні дані дружини та іншу необхідну інформацію, після чого роздрукував підроблену довідку на кольоровому принтері.

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У фальшивому документі зазначалося, що 3 жовтня 2024 року дружина Олександра Шульгатого пройшла первинний огляд в обласній МСЕК №1 та їй встановили ІІ групу інвалідності у зв’язку із загальним захворюванням. Насправді такого документа медико-соціальна експертна комісія не видавала.

17 лютого 2026 року чоловік подав до ЦНАПу Сарненської міської ради заяву на відстрочку від мобілізації. Він долучив завірену копію підробленої довідки як підтвердження права на відстрочку.

Олександр Шульгатий визнав свою вину та погодився зі встановленими обставинами. Справу розглянули у спрощеному провадженні без судового засідання.

Суддя Ігор Довгий визнав Олександра Шульгатого винним за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа) й призначив йому 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.