Тертий гарбузовий пиріг. Рецепт дня
До теми
Ароматна осіння випічка з розсипчастого пісочного тіста та ніжної солодкої начинки. Гарбуз чудово поєднується з медом, корицею та лимонним соком, завдяки чому десерт має приємний пряний аромат і легку кислинку. Особливість пирога – хрустка рум’яна верхівка з натертого тіста. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно пшеничне
|400 г
|Масло вершкове
|200 г
|Цукор
|120 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Цукор ванільний
|10 г
|Сіль
|2 г
|Для начинки:
|Гарбуз
|600 г
|Мед
|80 г
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Крохмаль кукурудзяний
|1 ст. л.
|Лимонний сік
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками. Змішайте борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль. Додайте масло та перетріть усе руками до утворення крихти. Вбийте яйце й швидко замісіть м’яке тісто.
Крок 2
Розділіть тісто на дві частини: більшу та меншу. Загорніть меншу частину в харчову плівку й покладіть у морозильну камеру на 30–40 хвилин, а більшу приберіть у холодильник.
Крок 3
Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, натріть м’якоть на великій тертці. Якщо гарбуз надто соковитий, злегка відтисніть зайву рідину. Додайте мед, корицю, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік. Ретельно перемішайте начинку.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Дістаньте більшу частину тіста з холодильника. Розкачайте її або розподіліть руками за розміром форми, застеленої пергаментом. Сформуйте невисокі бортики.
Крок 5
Викладіть гарбузову начинку на тісто та рівномірно розподіліть її по всій поверхні.
Крок 6
Дістаньте заморожену частину тіста й натріть її на великій тертці безпосередньо над начинкою. Рівномірно покрийте гарбузову масу тістовою крихтою.
Крок 7
Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте пиріг 40–45 хвилин, доки верхівка не стане золотистою та рум’яною.
Крок 8
Дістаньте готовий пиріг із духовки й залиште у формі до повного охолодження. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.