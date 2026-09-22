Ароматна осіння випічка з розсипчастого пісочного тіста та ніжної солодкої начинки. Гарбуз чудово поєднується з медом, корицею та лимонним соком, завдяки чому десерт має приємний пряний аромат і легку кислинку. Особливість пирога – хрустка рум’яна верхівка з натертого тіста. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Борошно пшеничне 400 г Масло вершкове 200 г Цукор 120 г Яйце куряче 1 шт. Розпушувач 1 ч. л. Цукор ванільний 10 г Сіль 2 г Для начинки: Гарбуз 600 г Мед 80 г Кориця мелена 1 ч. л. Крохмаль кукурудзяний 1 ст. л. Лимонний сік 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками. Змішайте борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль. Додайте масло та перетріть усе руками до утворення крихти. Вбийте яйце й швидко замісіть м’яке тісто.

Крок 2 Розділіть тісто на дві частини: більшу та меншу. Загорніть меншу частину в харчову плівку й покладіть у морозильну камеру на 30–40 хвилин, а більшу приберіть у холодильник.

Крок 3 Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, натріть м’якоть на великій тертці. Якщо гарбуз надто соковитий, злегка відтисніть зайву рідину. Додайте мед, корицю, кукурудзяний крохмаль і лимонний сік. Ретельно перемішайте начинку. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Дістаньте більшу частину тіста з холодильника. Розкачайте її або розподіліть руками за розміром форми, застеленої пергаментом. Сформуйте невисокі бортики.

Крок 5 Викладіть гарбузову начинку на тісто та рівномірно розподіліть її по всій поверхні.

Крок 6 Дістаньте заморожену частину тіста й натріть її на великій тертці безпосередньо над начинкою. Рівномірно покрийте гарбузову масу тістовою крихтою.

Крок 7 Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте пиріг 40–45 хвилин, доки верхівка не стане золотистою та рум’яною.