Повітряна шарлотка з яблуками на хлібі за старовинним рецептом
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Шарлотка з яблуками за старовинним рецептом виходить ніжною, ароматною та дуже м’якою. Замість звичного тіста для її приготування використовують білий хліб, змочений у молочно-яєчній суміші. Солодкі яблука додають десерту соковитості, а вершкове масло допомагає отримати апетитну золотисту скоринку. За бажанням доповніть начинку дрібкою кориці. Рецепт від Appetito.
Інгредієнти
|Яблука
|320 г
|Білий хліб або батон
|400 г
|Яйця
|2 шт.
|Молоко
|250 мл
|Цукор
|50 г
|Вершкове масло
|100 г
|Кориця
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте білий хліб або батон скибочками.
Крок 2
Розбийте яйця в глибоку миску та ретельно розмішайте їх із молоком.
Крок 3
Розтопіть вершкове масло та змастіть ним форму для випікання.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змочіть скибочки хліба в яєчно-молочній суміші та викладіть ними дно форми у два шари. Розташовуйте верхній шар скибочок перпендикулярно до нижнього.
Крок 5
Помийте яблука, розріжте їх на четвертинки та видаліть серцевину й насіння.
Крок 6
Наріжте яблука невеликими шматочками та посипте цукром. Якщо фрукти тверді, злегка протушкуйте їх із невеликою кількістю води або обсмажте на вершковому маслі.
Крок 7
За бажанням додайте до яблук трохи кориці та перемішайте начинку.
Крок 8
Викладіть яблука на шар хліба та рівномірно розподіліть їх.
Крок 9
Змочіть у яєчно-молочній суміші нову порцію скибочок хліба та накрийте ними яблучну начинку.
Крок 10
Повторюйте шари, доки не використаєте всі підготовлені інгредієнти. Завершіть шаром хліба.
Крок 11
Накрийте верх шарлотки пласкою дошкою та поставте зверху вантаж приблизно на 300 г. Залиште на 5–7 хвилин, щоб десерт трохи осів.
Крок 12
Розігрійте духовку до 100 °C.
Крок 13
Зніміть вантаж і поставте форму в духовку. Випікайте приблизно 15 хвилин, доки верхній шар не підрум’яниться.
Крок 14
Дістаньте готову шарлотку з духовки, дайте їй трохи охолонути та за бажанням прикрасьте збитими вершками.