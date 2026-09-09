Шарлотка з яблуками за старовинним рецептом виходить ніжною, ароматною та дуже м’якою. Замість звичного тіста для її приготування використовують білий хліб, змочений у молочно-яєчній суміші. Солодкі яблука додають десерту соковитості, а вершкове масло допомагає отримати апетитну золотисту скоринку. За бажанням доповніть начинку дрібкою кориці. Рецепт від Appetito.

Інгредієнти

Яблука 320 г Білий хліб або батон 400 г Яйця 2 шт. Молоко 250 мл Цукор 50 г Вершкове масло 100 г Кориця за бажанням

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте білий хліб або батон скибочками.

Крок 2 Розбийте яйця в глибоку миску та ретельно розмішайте їх із молоком.

Крок 3 Розтопіть вершкове масло та змастіть ним форму для випікання. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Змочіть скибочки хліба в яєчно-молочній суміші та викладіть ними дно форми у два шари. Розташовуйте верхній шар скибочок перпендикулярно до нижнього.

Крок 5 Помийте яблука, розріжте їх на четвертинки та видаліть серцевину й насіння.

Крок 6 Наріжте яблука невеликими шматочками та посипте цукром. Якщо фрукти тверді, злегка протушкуйте їх із невеликою кількістю води або обсмажте на вершковому маслі.

Крок 7 За бажанням додайте до яблук трохи кориці та перемішайте начинку.