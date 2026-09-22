Іван Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Іван Тимошенко звільнився з посади після того, як НАБУ і САП викрили справу «Карфаген». Водночас він наразі не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням і 11 вересня залишив посаду. Його ім’я фігурує в матеріалах справи «Карфаген», яку НАБУ та САП оприлюднили на початку вересня.

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За версією слідства, в Офісі генпрокурора діяла злочинна організація, яку очолював заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергій Кропива. Її учасникам інкримінують, зокрема, «кришування» шахрайських кол-центрів та легалізацію коштів. В ОГП також повідомили, що 5 вересня розпочали службове розслідування. У його межах перевіряють посадовців, чиї імена згадуються на записах розмов, оприлюднених НАБУ і САП.

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Слідство вважає, що саме Кропива допоміг Тимошенку отримати посаду начальника Департаменту інформаційних технологій ОГП. До цього вони разом працювали в Одеській обласній державній адміністрації.

За даними САП, Кропива також залучав Тимошенка до організації побутових питань і створення комфортних умов для себе та тодішнього генерального прокурора. Під час судового засідання прокурор зачитував фрагмент розмови, у якій ішлося про бронювання готелів для поїздки Кропиви та Кравченка до Іспанії.

Тимошенко, за версією слідства, також збирав гроші серед колег і знайомих на подарунки Кропиві. Зокрема, у матеріалах справи згадується його участь у виборі мотоцикла Harley-Davidson.

До повномасштабного вторгнення Кропива і Тимошенко працювали в кіберполіції. Після початку великої війни обоє перейшли до Офісу генпрокурора, а у 2022 році звільнилися звідти. Згодом Кропива став заступником голови Одеської ОДА, а Тимошенко обійняв керівну посаду в департаменті цифрового розвитку Одеської облдержадміністрації.

Водночас прокурор САП Микола Карась заявив «Слідству.Інфо», що Іван Тимошенко наразі не має процесуального статусу у провадженні щодо ймовірного «кришування» шахрайських кол-центрів прокурорами ОГП.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС взяв під варту заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву з можливістю внесення застави у 120 млн грн. За даними слідства, посадовця підозрюють у сприянні роботі шахрайських кол-центрів та легалізації понад 89 млн грн.

7 вересня суд обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви Єлизаветі Івахненко та його водієві Сергію Куцому. Наступного дня під варту взяли адвоката Олександра Дидича, якого слідство вважає довіреною особою Кропиви. Дидич також є його швагром.