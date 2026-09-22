Роботи розпочнуть у жовтні

У Львові відновлять пошкоджені внаслідок російської атаки вікна та вітражі колишнього костелу бернардинського монастиря, а нині церкви святого Андрія. Роботи профінансує Світовий фонд пам’яток (World Monuments Fund). Фонд та Провінція отців Василіан Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ підписали меморандум про проведення невідкладних робіт в ансамблі Бернардинського монастиря. Про це 22 вересня повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Реставраційні роботи охоплять чотири вікна другого ярусу головної нави храму. Фахівці зміцнять каркаси вітражів, очистять збережені фрагменти та відтворять втрачені частини. Для додаткового захисту вітражів встановлять нове антивандальне скло. Повністю знищене внаслідок пожежі вікно дзвіниці також відтворять разом із дерев’яними віконницями, за формою та з використанням відповідних матеріалів.

Роботи планують розпочати у жовтні. За планом, вони триватимуть близько десяти місяців.

фото Офісу охорони культурної спадщини

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Грантову заявку підготували Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради та громадська організація «ХЕМО: лабораторія моніторингу української спадщини». Фахівці міського офісу здійснюватимуть професійний нагляд за реставраційними роботами, а «ХЕМО» координуватиме реалізацію проєкту.

Проєктну документацію – дефектний акт і пояснювальну записку для проведення ремонтно-реставраційних робіт – розробили відповідно до чинних вимог щодо проведення невідкладних робіт на пошкоджених війною об’єктах культурної спадщини. Її погодило Міністерство культури України.

Ансамбль Бернардинського монастиря – оборонний монастирський комплекс, заснований у XV столітті за межами міських укріплень Львова. Костел та монастирські споруди звели у 1600–1630 роках за проєктом архітектора Павла Римлянина. Дзвіницю ансамблю спорудили у 1733–1734 роках. До комплексу також входить криниця-ротонда, увінчана скульптурою святого Яна з Дуклі. Комплекс є одним із визначних зразків пізньоренесансної архітектури Львова. Це пам’ятка культурної спадщини національного значення, розташована у межах історичного центру Львова, внесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

24 березня 2026 року російський ударний дрон влучив у будинок поруч із монастирем. Внаслідок удару та пожежі ансамбль зазнав значних пошкоджень: були знищені дах, частина стін, віконні заповнення та дерев’яні віконниці дзвіниці. Вибухова хвиля також пошкодила вікна верхнього ярусу церкви святого Андрія. З них вибило захисне скло та пошкодило вітражі, встановлені у 1990-х роках. Високі вітражі нижнього ярусу храму вціліли – на початку повномасштабної війни їх закрили захисними плитами.