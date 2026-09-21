Панно створили у 1989 році

У Вищому професійному училищі №29 у Львові збереглося монументальне панно «Квітка буття», створене у 1989 році. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини рекомендувала зарахувати його до об’єктів культурної спадщини. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомив Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Декоративно-керамічне панно розташоване в інтер’єрі училища на вул. Шевченка, 116. Його авторкою є заслужена художниця України Ганна-Оксана Липа. Твір створили на Львівській кераміко-скульптурній фабриці, а облікову документацію підготував Віктор Штець.

«”Квітка буття” є прикладом монументально-декоративного мистецтва кінця 1980-х років. У композиції поєднано органічні та геометризовані форми, через які авторка розкриває універсальні теми життя, розвитку та духовної цілісності», – зазначають у департаменті.

Панно створене з шамоту та емалей. Вони визначають його характерну фактуру та стриману колористику. Фахівці вважають цінними композиція твору, автентичні матеріали й фактуру, художньо-образне рішення, а також первісне місце розташування в інтер’єрі училища.

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Нагадаємо, нещодавно таку ж рекомендацію зарахування до переліку обʼєктів культурної спадщини отримали дві мозаїки Миколи Кристопчука на вул. Стефаника. А у колишній Маріацькій галереї відновили втрачену мозаїку Станіслава Серветника.