Мозаїка створена з керамічної плитки і відтворює найвідоміші місця Львова

У пʼятницю, 28 серпня, у Львові відкриють супермаркет «Сільпо» на пл. Міцкевича, 5. Він працює у приміщенні давньої галереї Маріацької. Там відновили мозаїку із сюжетом про Львів авторства Станіслава Серветника. Керамічне панно було втрачене, його відтворили за фотографіями.

«Коли ми починаємо працювати над новим обʼєктом, завжди шукаємо якусь цікаву тематику, особливість для оформлення інтерʼєру. Коли ми почали працювати над цим магазином, дізнались історію цієї будівлі, знайшли багато інформації, бо у цього місця неймовірна історія», – розповіла маркетологиня мережі «Сільпо» Романа Батрак.

Мозаїку відтворили на тому самому місці, де вона була у 1960-х

Було відомо, що у 1950-60-х роках тут була мозаїка. Проте її пошуки не дали жодних результатів. Ймовірно, її збили, навіть невідомо, в які часи. Тоді за фотографіями, які знайшла онука художника Марта Серветник й відтворили панно. Спочатку були лише чорно-білі фотографії, потім родичі знайшли діафільми і кольорові знімки. Таким чином вдалося відтворити ті самі кольори, які були раніше, щоб панно виглядало максимально автентично.

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«Ця мозаїка зроблена в такий глибоко радянський час, але вона про Львів. Тут зображені символи нашого міста», – каже Марта Серветник.

Старі фото мозаїки

Як розповіла історикиня архітектури Юлія Богданова, цей будинок зберігся від 1804 року, спершу це був готель. Проте на початку ХХ століття будівля зазнала змін всередині.

«Ця торгова галерея задньою частиною примикала до пасажу Міколяша і становила з ним єдину цілість. Хоча зовні за архітектурними рішеннями це зовсім різні обʼєкти, з різного часу. Навіть руйнація пасажу Міколяша в 1939 році, коли німецька авіація бомбила Львів, ніяк не зупинила роботу галереї Маріацької, тому що це самодостатній обʼєкт. І він продовжував існувати під час Другої світової війни», – розповіла архітекторка.

Реконструкцію будинку розпочав у 1925 році архітектор Фердинанд Касслер для тодішнього власника Йони Шпрехера. Він розчистив перший поверх будинку від стін і перегородок і зробив широкий вхід і міцні опори. Дві колони у вхідній зоні були покриті металом. Нині опори всередині перегукуються з цим рішенням, схожі на іржавий метал.

У торговій галереї відтворили максимально історичний вигляд

Після Другої світової війни у 1948 році галерею адаптували під радянський торговий центр «Дитячий світ». Посередині був відкритий простір, а між колонами були вітрини крамниць, в яких продавали різні види товару. На межі 50-60-х років вирішили зробити глобальну реконструкцію, вітрини розібрали, залишились самі опори, а обʼєкт торгівля став універмагом «Барвінок». В той час Станіслав Серветник розробив для нього проєкт керамічного панно.

Торговий пасаж у 1948 році (фото з Центру міської історії)

Мозаїчне панно у реконструйованому павільйоні, 1963 рік (фото з Центру міської історії)

Це панно створене не зі смальти, як у більшості мозаїк, а з керамічної плитки. Можливо, матеріал брали з керамічного заводу на Левандівці, каже архітекторка. Використані елементи різної величини. На панно можна впізнати не всі будівлі. Там є ратуша з левом, опера, вишка на Високому замку, літак і автобус, які тоді виготовляли у Львові.

На панно відтворені найвпізнаваніші символи Львова

«Над оперним театром, можливо, такий дуже стилізований університет. Зверху якісь фабрики, заводи. А от над ратушою жовтий обʼєкт, можливо, це Краківський ринок. Тому що якраз в цей час його закінчили будувати», – припускає Юлія Богданова.

Як розповіла ZAXID.NET Марта Серветник, серед найвідоміших робіт Станіслава Серветника є розпис холу головного корпусу університету імені Івана Франка. Це була його дипломна студентська робота. Також він створив монументальні вітражі будівлі головної пошти. Разом з Володимиром Яремою закінчував розписи церкви Серця Христового у Жовкві, які розпочав Юліан Буцманюк.

У вікенд відбудуться лекції та екскурсії про художника

Історію галереї можна дізнатися з інформаційних вивісок, розвішаних по всьому магазину. Щоб краще познайомити з творчістю митця, у вихідні відбудеться «Вікенд Станіслава Серветника». Це безкоштовні події, на які можна долучитися за реєстрацією. Заплановані екскурсії Юлії Богданової не тільки про історію пасажу, але й всієї площі, лекція Павла Гудімова про монументальне мистецтво 60-х, майстер-клас з мозаїки, спогади Марти Серветник про її діда.

Сучасні фото – ZAXID.NET