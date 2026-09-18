Ужгород відзначає 1133 роки з дня заснування. З цієї нагоди 19–20 вересня в місті відбудеться низка культурно-мистецьких заходів.

У суботу та неділю з 10:00 до 22:00 на набережній Незалежності та Поштовій площі працюватиме ярмарок крафту та фудкорт з фермерськими делікатесами, авторськими смаколиками, виробами локальних брендів, вуличною їжею, напоями та зоною відпочинку.

Субота, 19 вересня

12:30 – виступ естрадно-духового оркестру Ужгородського музичного фахового коледжу ім. Д.Є. Задора, пл. Поштова;

15:00 – концертна програма оркестру 10-го територіального вузла урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, пл. Поштова;

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16:00–21:00 – концертна програма до Дня міста на Поштовій площі за участі творчих колективів та виконавців Ужгородського міського центру дозвілля-будинку культури:

«Веселка»

«Лідер-Денс»

«Зіраті-Зефірчик»

«Гармонія»

«Диво»

«Vio Line»

«VUZH – Voices of Uzhorod»

«Гудацька тайстра»

«Джерела»

«Ужгород»

«Рідна пісня»

«Писанка»

Наталія Змушко

«Men in Black»

«Con Brio»

Також виступатимуть учні Ужгородської музичної школи №1, вихованці Ужгородської школи мистецтв та колективи Ужгородського міського центру культури та дозвілля – будинку культури.

Неділя, 20 вересня

10:30 – святкова літургія та духовний концерт Національного заслуженого академічного Закарпатського народного хору у Горянській Ротонді;

14:30 – «Іде свадьба згори» – вуличний музичний перформанс Національного заслуженого академічного Закарпатського народного хору, вул. Августина Волошина – вул. Корзо – набережна Незалежності – пл. Поштова;

15:00 – «Спляча красуня» – чарівна казка від Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка», пл. Поштова;

16:00–20:00 – концертна програма за участі вихованців дитячої академії танцю «Джерельця Карпат», ПАДІЮНу, студентів Академії культури і мистецтв та студії сучасного танцю «Бліц», пл. Поштова;

20:00 – «Симфонія закарпатського драйву»: гурти «Рокаш» та «Анця» з оркестром (диригент – Вікторія Свалявчик-Цанько), пл. Поштова.

До уваги водіїв

У зв’язку з відзначенням Дня Ужгорода у центрі міста обмежать рух транспорту з 20:00 п’ятниці, 18 вересня, до 20:00 неділі, 20 вересня. Обмеження діятимуть на вул. Олександра Довженка (на відрізку від площі Народної до площі Жупанатської) та вул. Ференца Ракоці.

Протягом дня, 18 вересня, буде ускладнено рух та паркування транспорту біля міської ради. На час перекриття руху 19 та 20 вересня міські автобуси №№ 7, 7Д, 9, 14 та 20 курсуватимуть до площі Корятовича в об’їзд – через вулиці Митну та Собранецьку.