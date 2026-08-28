Вартість паркування – 25 грн/год

Депутати Ужгородської міськради дозволили облаштувати в центрі Ужгорода великий платний паркувальний майданчик. Він буде розташований на площі Шандора Петефі на лівому березі річки Уж та матиме 110 паркомісць. Таке рішення затвердили на сесії міської ради 25 серпня.

Паркінг відкриють не раніше грудня 2026 року. Тариф становитиме 25 грн за годину. Загальна площа майданчика становитиме 1635 м2.

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Додамо, що за даними «Закарпаття24», у центрі міста наразі є п’ять парковок:

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вул. Олександра Фединця (включно з ділянкою до вул. Золтана Баконія);

вул. Льва Толстого;

площа Жупанатська;

вул. Олександра Довженка;

площа Корятовича — вул. Духновича.

Паркінги працюють у будні з 8:00 до 19:00. У вихідні паркування безкоштовне. Оператором є комунальне підприємство «Ужгородпарксервіс».