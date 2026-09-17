Віктора Ніколюка призначили командувачем Оперативного командування «Схід» у квітні 2026 року

Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача Оперативного командування «Схід», яку обіймав із квітня 2026 року. Про це він повідомив у четвер, 17 вересня, на фейсбук-сторінці.

Ніколюк зазначив, що за п’ять місяців командування угрупованням він відповідав за ситуацію на Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках. За його словами, наступнику передадуть повністю боєздатне угруповання, здатне продовжувати активні оборонні дії.

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«Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії», – заявив Ніколюк.

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Генерал також розповів про результати роботи під час свого командування. Зокрема, українським військовим вдалося стримати наступ російсько-окупаційних сил на Олександрівському напрямку та заблокувати російські підрозділи у Костянтинівці. На Слов’янському та Краматорському напрямках, за словами Ніколюка, українські сили створили ешелоновану оборону та посилили підрозділи, які утримують передові позиції.

«На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника», – написав він.

Нагадаємо, Ніколюка призначили командувачем Оперативного командування «Схід» у квітні 2026 року. На цій посаді він замінив бригадного генерала Дмитра Братішка. До цього Ніколюк командував оперативно-тактичним угрупованням військ «Донецьк».