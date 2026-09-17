Любомир Юрчак працює суддею Калуського районного суду з 2011 року

Суддя Калуського районного суду Любомир Юрчак повідомив Вищу раду правосуддя, що в його автомобілі знайшли спецзасіб для негласного отримання інформації (прослуховування). ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора.

Про інцидент з суддею стало відомо під час засідання Вищої ради правосуддя у четвер, 17 вересня. За словами Любомира Юрчака, пристрій 24 червня виявили працівники сервісного центру під час техогляду його авто Toyota RAV4.

Суддя повідомив про знахідку на «102», поліція зареєструвала інформацію про подію у своїй системі. Водночас в Управлінні Служби безпеки України в Івано-Франківській області повідомили, що долучили матеріали до кримінальної справи за ч.1 ст.359 ККУ (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та проводять досудове розслідування.

«На переконання судді Любомира Юрчака, встановлення спеціального технічного засобу для негласного отримання інформації в його автомобілі може свідчити про незаконне збирання інформації та спроби впливу на його професійну діяльність», – йдеться у рішенні ВРП.

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Щоб отримати деталі про розслідування кримінальної справи, Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу генерального прокурора.

Що відомо про Любомира Юрчака

Любомир Юрчак працює суддею Калуського районного суду з 2011 року, а до того майже 10 років працював суддею у Стрию.

За інформацією «Вікон», Любомир Юрчак наразі веде кілька резонансних процесів у Калуському міськрайонному суді. Зокрема, під його головуванням проходять засідання укримінальних провадженнях щодо ексдиректорка КП «Калуська енергетична компанія» Петра Шевчука, якого підозрюють у привласненні 130 тис. гривень під час замовлення проєктної документації, а також депутата міськради Тараса Барнича, обвинуваченого у вчиненні смертельної ДТП.

За даними НАЗК, у 2025 році Юрчак заробив у суді понад 1,3 млн грн. У власності судді – половина будинку у селі Добрівляни на Львівщині та Toyota RAV4, яку він купив у 2023 році за 1,8 млн грн.

Натомість дружина судді Оксана Рибак володіє трьома квартирами. Працюючи в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Івано-Франківської області, у 2025 році вона заробила 570 тис. грн. Готівкою подружжя тримає 29 тис. євро та 17 тис. доларів.