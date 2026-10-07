Через російські атаки в Україні зросла інфляція і скоротилась кількість вакансій
Національний банк України оприлюднив макроекономічний огляд
У серпні загальна інфляція в Україні пришвидшилась до 8,1% в річному вимірі, а у вересні суттєве прискорення інфляції продовжилось, йдеться в макроекономічному огляді НБУ, оприлюдненому у вівторок, 6 жовтня.
Серед основних причин прискорення інфляції – російські атаки на логістичну інфраструктуру, подорожчання пального та зростанням тарифів.
Чому інфляція прискорилась
В серпні темпи подорожчання пального пришвидшилися до 38,7% в річному вимірі, передусім через зростання світових цін на нафту. За оцінками НБУ, у вересні річні темпи подорожчання пального пришвидшувалися і надалі через невизначеність щодо війни на Близькому Сході.
Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у Львові, Одесі, Полтаві, Житомирі й Чернігові, а також зростання тарифів на громадський транспорт в Києві, Вінниці і Рівному сприяли пришвидшенню адміністративної інфляції.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас продовольча інфляція (зростання цін на продукти) прискорилась передусім через атаки Росії на логістику. Так, у серпні інфляція сирих продуктів харчування сповільнилася до 1% в річному вимірі завдяки новому врожаю овочів борщового набору та достатній пропозиції м’яса, проте темпи зростання цін на оброблені продукти харчування залишалися на рівні 10%.
Швидше дорожчали сири та кисломолочна продукція через зростання виробничих витрат та закупівельних цін на молоко. Водночас подорожчання вершкового масла та безалкогольних напоїв сповільнилося завдяки достатній пропозиції.
За попередніми оцінками НБУ, у вересні зростання цін на сирі та оброблені продукти харчування суттєво пришвидшилося, зокрема через посилення російських атак.
Як російські атаки вплинули на ринок праці
У вересні тривало скорочення попиту на працю. За даними Work.ua, йдеться в огляді НБУ, кількість вакансій зменшилася на 9% в річному вимірі, а зростання кількості резюме пришвидшилося до 28%. Основна причина – наслідки атак на інфраструктуру та збільшенням тривалості повітряних тривог у великих містах.
Найбільше скорочення кількості вакансій в річному вимірі спостерігалося в таких галузях:
в роздрібній торгівлі – на 28%;
маркетингу – на 27%;
готельноресторанній сфері – на 25%;
продажах і закупівлях – на 25%);
сфері обслуговування – на 19%.
Зменшення кількості нових вакансій в роздрібній торгівлі найбільш відчутно в містах, що найчастіше зазнають російських атак:
Київ – скорочення на 32%;
Дніпро – 32%;
Одеса – 30%.
В західних регіонах скорочення менше, але теж відчутне:
Львів – 19%;
Чернівці – 8%;
Рівне – 7%.
В логістиці падіння було значно меншим і становило 11%. Що стосується вакансій за робітничими спеціальностями, то у вересні скорочення тут становило 7,4% в річному вимірі, що менше, ніж в середньому за всіма категоріями. Найбільш відчутне скорочення – у Дніпрі (на 23%) та в Одесі (на 18,2%). У Львові – лише на 1,8%.
Разом з тим, зберігалося зростання кількості вакансій у категорії, пов’язаній із безпекою та обороною, де більшість пропозицій пов’язана зі службою в ЗСУ. Тут додалося 12% в річному вимірі.