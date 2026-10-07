Водночас зі зростанням цін люди втрачають роботу

У серпні загальна інфляція в Україні пришвидшилась до 8,1% в річному вимірі, а у вересні суттєве прискорення інфляції продовжилось, йдеться в макроекономічному огляді НБУ, оприлюдненому у вівторок, 6 жовтня.

Серед основних причин прискорення інфляції – російські атаки на логістичну інфраструктуру, подорожчання пального та зростанням тарифів.

Чому інфляція прискорилась

В серпні темпи подорожчання пального пришвидшилися до 38,7% в річному вимірі, передусім через зростання світових цін на нафту. За оцінками НБУ, у вересні річні темпи подорожчання пального пришвидшувалися і надалі через невизначеність щодо війни на Близькому Сході.

Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у Львові, Одесі, Полтаві, Житомирі й Чернігові, а також зростання тарифів на громадський транспорт в Києві, Вінниці і Рівному сприяли пришвидшенню адміністративної інфляції.

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Водночас продовольча інфляція (зростання цін на продукти) прискорилась передусім через атаки Росії на логістику. Так, у серпні інфляція сирих продуктів харчування сповільнилася до 1% в річному вимірі завдяки новому врожаю овочів борщового набору та достатній пропозиції м’яса, проте темпи зростання цін на оброблені продукти харчування залишалися на рівні 10%.

Швидше дорожчали сири та кисломолочна продукція через зростання виробничих витрат та закупівельних цін на молоко. Водночас подорожчання вершкового масла та безалкогольних напоїв сповільнилося завдяки достатній пропозиції.

За попередніми оцінками НБУ, у вересні зростання цін на сирі та оброблені продукти харчування суттєво пришвидшилося, зокрема через посилення російських атак.

Як російські атаки вплинули на ринок праці

У вересні тривало скорочення попиту на працю. За даними Work.ua, йдеться в огляді НБУ, кількість вакансій зменшилася на 9% в річному вимірі, а зростання кількості резюме пришвидшилося до 28%. Основна причина – наслідки атак на інфраструктуру та збільшенням тривалості повітряних тривог у великих містах.

Найбільше скорочення кількості вакансій в річному вимірі спостерігалося в таких галузях:

в роздрібній торгівлі – на 28%;

маркетингу – на 27%;

готельноресторанній сфері – на 25%;

продажах і закупівлях – на 25%);

сфері обслуговування – на 19%.

Зменшення кількості нових вакансій в роздрібній торгівлі найбільш відчутно в містах, що найчастіше зазнають російських атак:

Київ – скорочення на 32%;

Дніпро – 32%;

Одеса – 30%.

В західних регіонах скорочення менше, але теж відчутне:

Львів – 19%;

Чернівці – 8%;

Рівне – 7%.

В логістиці падіння було значно меншим і становило 11%. Що стосується вакансій за робітничими спеціальностями, то у вересні скорочення тут становило 7,4% в річному вимірі, що менше, ніж в середньому за всіма категоріями. Найбільш відчутне скорочення – у Дніпрі (на 23%) та в Одесі (на 18,2%). У Львові – лише на 1,8%.

Разом з тим, зберігалося зростання кількості вакансій у категорії, пов’язаній із безпекою та обороною, де більшість пропозицій пов’язана зі службою в ЗСУ. Тут додалося 12% в річному вимірі.