Хіміки Анрі Каган та Кенсо Соаї

Лауреатами Нобелівської премії з хімії у 2026 році стали науковці Анрі Каган з Франції та Кенсо Соаї з Японії «за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі». Про це 7 жовтня повідомили організатори премії.

«Анрі Каган і Кенсо Соаї знайшли розв’язання хімічної загадки, яка існувала понад століття: як може спонтанно виникати гомохіральність. Розроблені ними хімічні реакції просто вражають», – заявив голова Нобелівського комітету з хімії Хайнер Лінке.

Раніше вчені помічали, що деякі молекули, такі як амінокислоти, існують у вигляді двох варіантів, які є дзеркальними відображеннями один одного. Однак у білках живих організмів є лише один із цих дзеркальних варіантів. Як могла виникнути така хімічна асиметрія, вчені довго не могли пояснити. Анрі Каган та Кенсо Соаї пояснили цей механізм.

У 1986 році Каган відкрив новий спосіб керування хімічними реакціями так, щоб одна дзеркальна форма утворювалася у значно більшій кількості. Його відкриття стало революційним для хіміків, які розробляють реакції для виробництва фармацевтичних препаратів, ароматизаторів, парфумів та нових матеріалів.

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У 2003 році Кенсо Соаї розробив першу хімічну реакцію, в якій утворювалася лише одна з двох можливих форм.

Нагадаємо, Нобелівську премію-2025 з хімії отримали японський науковець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі за розробку металоорганічних каркасних структур. Вони створили молекулярні конструкції з великими простірами, через які можуть проходити гази та інші хімічні речовини. Ці конструкції, тобто металоорганічні каркаси, можуть використовуватися для вилучення води з повітря в пустелі, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або каталізу хімічних реакцій.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 та 6 жовтня 2026 року Нобелівський комітет оголосив лауреатів премій з фізіології та медицини й фізики.