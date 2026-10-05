Оголошення лауреатів Нобелівської премії з медицини, 5 жовтня 2026 рік

Нобелівську премію з фізіології та медицини за 2026 рік отримали німецькі вчені Петер Геґеман і Ґеорґ Наґель та їхній американський колега Карл Дейссерот за «відкриття, що стосуються світлокерованих іонних каналів та оптогенетики». Про це Нобелівський комітет оголосив в понеділок, 5 жовтня.

Премію присудили за відкриття світлокерованих іонних каналів та дослідження того, як нервові клітини формують спогади, почуття й поведінку в живому мозку.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

«Петер Геґеман і Ґеорґ Наґель відкрили в одноклітинній водорості дивовижний білок – канальний родопсин. Карл Дайссерот перетворив цей білок на керований світлом перемикач для нервових клітин. Лауреати заклали основи нової ери в нейронауці. Використовуючи оптогенетику, дослідники змогли ідентифікувати нейронні ланцюги, відповідальні за певні спогади, почуття та поведінку, пов’язані з неврологічними та психічними розладами. У клінічній медицині вчені використовують цей метод, щоб спробувати відновити зір людям з порушеннями зору», – пояснили в Нобелівській асамблеї Каролінського інституту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Петер Геґеман працює в Берлінському університеті імені Гумбольдта, Ґеорґ Наґель – у Вюрцбурзькому університеті в Німеччині. Карл Дейссерот веде наукову діяльність у Медичному інституті Говарда Г’юза та Стенфордському університеті.

Лауреати розділять премію у розмірі 12 млн шведських крон (понад 1 млн євро) порівну.

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

Оголошення лауреатів премії з фізіології та медицини відкриває так званий нобелівський тиждень.

6 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії з фізики, 7 жовтня – з хімії, а 8 жовтня – з літератури. 9 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру. Завершить цьогорічний нобелівський тиждень 12 жовтня оголошення лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, яка присуджується за надзвичайні досягнення в економіці.

Нагадаємо, Нобелівську премію-2025 з медицини та фізіології отримали науковці Мері Е. Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі за відкриття у галузі периферійної імунної толерантності.

У 2024 році лауреатами премії стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів.