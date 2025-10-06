Нобелівську премію отримали Мері Е. Брункоу, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі

Нобелівську премію-2025 з медицини та фізіології отримали науковці Мері Е. Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі. Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомили на сайті Фонду Нобеля

Мері Е. Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі були відзначені премією за відкриття у галузі периферійної імунної толерантності. Це специфічна нездатність імунної системи реагувати на антигени, що знаходяться поза її первинними органами.

Науковці визначили регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на людський організм. Голова Нобелівського комітету Олле Кампе наголосила, що це відкриття стало вирішальним для розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі люди мають серйозні аутоімунні захворювання.

Історія дослідження лауреатів щодо імунної толерантності почалася в 1995 році. Того року Сакагучі заперечив поширену думку, що імунна толерантність розвивається лише завдяки знищенню потенційно шкідливих імунних клітин у тимусі. Він відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань.

У 2001 році Брунков та Рамсделл пояснили, чому певний штам мишей був особливо вразливим до аутоімунних захворювань, виявивши, що в мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. І вже в 2023 році Сакагучі пов’язав ці відкриття, довівши, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995 році. Ці клітини назвали Т-клітинами, саме вони допомагають нашій системі не атакувати власні тканини організму.

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

Цього року традиційний Нобелівський тиждень триватиме з 6 по 13 жовтня.

Нагадаємо, у 2024 році лауреатами премії стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її роль у посттранскрипційній регуляції генів.

Нобелівську премію з медицини у 2023 році отримали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайсман за відкриття щодо модифікацій нуклеотидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19.