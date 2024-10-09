Премію присудили Девіду Бейкеру, Демісу Гассабісу та Джону Джумперу

Нобелівський комітет у середу, 9 жовтня, визначив лауреатів премії у галузі хімії. Ними стали Девід Бейкер за обчислювальний дизайн білка, а також Деміс Гассабіс та Джон Джумпер за передбачення структури білка. Про це повідомила пресслужба фонду.

Одному з лауреатів, 62-річному американському біохіміку Девіду Бейкеру, вдалося створити абсолютно нові види білків. Тоді як 48-річний британський дослідник Деміс Гассабіс та американець Джон Джумпер розробили модель штучного інтелекту прогнозування складних структур білків.

На сайті фонду зазначають, що ці відкриття мають величезний потенціал, адже білки керують усіма хімічними реакціями, які є основою життя.

«Одне з відкриттів, визнаних цього року, стосується створення абсолютно нових білків. Інший – про здійснення 50-річної мрії: передбачити структуру білків за їх амінокислотними послідовностями. Обидва ці відкриття відкривають широкі можливості», – зауважив голова Нобелівського комітету з хімії Хайнер Лінке.

Що відомо про відкриття нобелівських лауреатів з хімії

Девіду Бейкеру ще у 2003 році вдалося розробити новий білок, і з того часу його дослідницька група створювала препарати, які можна використовувати у фармацевтиці, вакцинах та у наноматеріалах.

Гассабіс і Джумпер у 2020 році створили модель штучного інтелекту AlphaFold2, за допомогою якого змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники. За його допомогою науковці можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

У 2023 році Нобелівську премію з хімії присудили науковцям Монгі Бавенді, Луїсу Брусу та ученому з Росії Алєксєю Єкімову за відкриття та синтез квантових точок.

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

У понеділок, 7 жовтня, оголосили лауреатів премії з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.

8 жовтня Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон стали лауреатами у галузі фізики за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.