Дослідження є важливим для сортування та аналізу величезних обсягів даних

Нобелівський комітет 8 жовтня визначив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон у своїх винаходах використали інструменти для розробки методів, які є основою сучасного потужного машинного навчання. 91-річний Джон Гопфілд створив асоціативну пам'ять, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші типи шаблонів у даних. Тоді як 76-річний Джефрі Гінтон винайшов метод, який може автономно знаходити властивості в даних і виконувати інентифікацію конкретних елементів на зображеннях.

Як відзначив Нобелівський комітет, машинне навчання є важливим для досліджень, зокрема для сортування та аналізу величезних обсягів даних.

«Джон Хопфілд і Джеффрі Хінтон використовували інструменти фізики, щоб розробити методи, які допомогли закласти основу для сучасного потужного машинного навчання. Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку та повсякденне життя», – йдеться у дописі.

У 2023 році премію у галузі фізики присудили П'єру Агостіні, Ференцу Краузу та Анне Л'Юльє за «експериментальні методи, які генерують атосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині».

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, стартував черговий Нобелівський тиждень. Вчора оголосили лауреатів премії з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням засновника премії Альфреда Нобеля, диплом та премію в розмірі 11 млн шведських крон (1,1 млн доларів). Премія може бути присуджена не більше ніж трьом лауреатам, які ділять між собою винагороду.