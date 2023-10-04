У 2023 році Нобелівську премію з хімії присудили науковцям Монгі Бавенді, Луїсу Брусу та ученому з Росії Алєксєю Єкімову за відкриття та синтез квантових точок. Про це в середу, 4 жовтня, повідомив Нобелівський комітет.

Ці частинки мають унікальні властивості і зараз освітлюють комп’ютерні монітори та екрани телевізорів на основі технології QLED. Вони також додають нюанси світлу деяких світлодіодних ламп, а ще біохіміки та лікарі використовують їх для картографування біологічних тканин.

Дослідники спочатку використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, тонких сонячних елементів та, можливо, зашифрованого квантового зв'язку.

Як пише «Громадське», Один з лауреатів, Алєксєй Єкімов, є вихідцем з росії. Він народився в 1945 році. Працював доктором філософії у Фізико-технічному інституті імені Іоффе у Санкт-Петербурзі. З 1999 року він живе у Сполучених Штатах та працює в компанії Nanocrystals Technology Inc.

Нагадаємо, з 2 до 9 жовтня включно проходить традиційний Нобелівський тиждень. 2 жовтня оголосили лауреатів премії з фізіології та медицини: Каталін Каріко та Дрю Вайсмана відзначили за відкриття, яке дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19.

3 жовтня Нобелівську премію з фізики присудили П'єру Агостіні, Ференцу Краузу та Анне Л'Юльє за експерименти зі світлом. Їхній внесок зробив можливим дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.

5 жовтня оголосять переможця з літератури, 6 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії миру, а 9 жовтня – премію Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля.