Сусуму Кітагаві, Річард Робсон та Омар Ягі розробили нову форму молекулярної архітектури

Нобелівську премію-2025 з хімії отримали японський науковець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі. Про це повідомили у середу, 8 жовтня, на сайті Фонду Нобеля.

Як зазначають у фонді, лауреати премії з хімії створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть проходити гази та інші хімічні речовини. Ці металоорганічні каркаси можна використовувати для збору води з пустельного повітря, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або каталізації хімічних реакцій.

Вчені вважають, що ця розробка надасть нові можливості для вирішення проблем, з якими стикається людина.

Робота над винаходом розпочалась у 1989 році. Того року Робсон випробував новий спосіб використання властивостей атомів. Він поєднав позитивно заряджені іони міді з чотириплечою молекулою. Ця молекула мала хімічну групу, яка притягувалася до іонів міді на кінці кожного плеча. Згодом лауреати змогли стабілізувати молекулярну конструкцію. Кітагаві надав гнучкості металобʼємним конструкціям, а Ягі стабілізував конструкцію та зміг надати їй нові властивості.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівськими лауреатами з хімії стали Девід Бейкер за обчислювальний дизайн білка, а також Деміс Гассабіс та Джон Джумпер за передбачення структури білка.