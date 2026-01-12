Уламки неякісних мін, що поставили ЗСУ

Чотирьом підозрюваним у справі про постачання Збройним силам України неякісних мін обрали запобіжні заходи. Троє фігурантів справи перебуватимуть під вартою з можливістю внесення застави. Про це у понеділок, 12 січня, повідомила радниця з питань комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає «Укрінформ».

«Затримано чотирьох учасників цієї злочинної організації, зокрема й організатора. Ще одного фігуранта розшукують, слідству відомо його місце перебування, тож, я думаю, його затримання – лише питання часу. Окрім цього, повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям і працівнику ДП. На сьогодні трьом із них уже обрано запобіжні заходи – перебування під вартою з альтернативою внесення застави, там різні мільйонні суми», – цитує «Укрінформ» Тетяну Сапьян.

Ще одному затриманому підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тетяна Сапьян запевнила, що для решти підозрюваних також незабаром оберуть запобіжні заходи. Крім того, за словами співробітниці ДБР, наразі триває робота з відшкодування завданих державі збитків, які оцінюють у майже 3 млрд грн. Також слідчі перевіряють можливий зв’язок цієї схеми з іншими контрактами на постачання військової продукції.

«Слідчі аналізують і діяльність пов’язаних підприємств, і попередні договори, і участь, можливо, тих самих осіб в інших закупівлях. Ми не виключаємо, що така схема може бути не поодинокою», – розповіла Тетяна Сапьян.

За словами Тетяни Сапьян підозрюваним інкримінують привласнення грошей в особливо великих розмірах, легалізацію незаконно здобутих доходів та участь у злочинній організації. Водночас військовослужбовців та працівника держпідприємства підозрюють у службовій недбалості. За ці злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років.

Нагадаємо, 9 січня правоохоронці повідомили про викриття схеми з постачання ЗСУ неякісних мін та привласнення авансів. Внаслідок злочинних дій держава зазнала збитків на майже 3 млрд грн. Слідчі затримали чотирьох фігурантів, а загалом у злочині підозрюють десятьох людей, серед яких підприємці та військові.