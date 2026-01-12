Три нові елементи з Лемківщини і Буковини доповнили національну спадщину України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло три нові елементи до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це одна традиція з Буковини та дві – з Лемківщини:

культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині;

традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті;

кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса.

Киселиця – це суп або напій з вівсяного борошна чи крупи на заквасці, який доповнювали картоплею, грибами чи бринзою. Це традиційна страва не лише лемків, але й бойків.

Кривулька або кривуля – лемківська жіноча прикраса у формі кола, плетена з бісеру. Кривулю носять на грудях, плечах і спині, як широкий комір. Орнамент лемківських кривульок зазвичай геометричний, з насиченими та контрастними кольорами, серед яких переважав червоний – колір-оберіг, який гармоніює з вишиванками.

Лемкині у народних строях і з кривульками на шиї

Лемки – етнографічна група українців, що проживають у карпатських Бескидах в межах України, Польщі та Словаччини. Після Другої світової війни лемків переселили з південно-східної Польщі в Україну або північні регіони Польщі, небагато зразків їхньої архітектури є музейними експонатами.

Нагадаємо, у Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України вже є 120 елементів з різних регіонів України.