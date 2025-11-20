У львівському скансені відреставрували лемківську хату XIX століття
До теми
У Музеї народної архітектури та побуту у Львові відреставрували лемківську хату зі села Верхня Визниця, яку звели 1860 року.
«Реставратори повністю замінили дахове покриття і частину лат. Облаштували димники, які, окрім основних функцій, забезпечуватимуть вентиляцію піддахового простору для довшого збереження даху», – розповіли у музеї.
Хата зі с. Верхня Визниця належить до спадщини лемків. Зсередини й зовні вона обмащена глиною та побілена. Будівля поділяється на хату, сіни і комору. З чотирьох віконечок одне оформлене у формі бантика. Через це невеличке архаїчне віконце, яке називали «облоко», до комори потрапляло свіже повітря та денне світло.
Віконце у формі бантика (фото музею)
Оглянути оновлену етнографічну хату можна у музейному секторі «Лемківщина».
Село Верхня Визниця розташоване у Мукачівському районі Закарпаття. Лемки віддавна жили у західних Карпатах, зараз ця територія у складі Польщі та Словаччини і лише невелика частина південно-східної Лемківщини входить до складу Закарпатської області. Після Другої світової війни 200 тис. українців (зокрема і лемків) переселили з території Польщі в Україну, їхня архітектура зруйнована, лише рідкісні екземпляри є музейними експонатами.