У Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького завершили поточний ремонт даху бойківської хати 1846 року з села Пилипець Хустського району Закарпатської області. Ця будівля – один із ключових об’єктів бойківського сектору, і оновлення даху було критично важливим для її збереження. Дах повністю замінили, відновили автентичні елементи та облаштували вентиляційні димники. Про це у п’ятницю, 14 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

«Для нас важливо не просто замінювати покриття, а зберігати автентику. Кожна бойківська хата – це унікальна технологія і унікальна історія. Оновлення хати з Пилипця – ще один крок до того, щоб експозиція скансену залишалася живою і справжньою», – розповів директор музею Михайло Закопець.

Майстри виконали такі роботи:

повністю замінили дахове покриття;

частково замінили лати;

відновили дерев’яний дашок на гребені даху;

облаштували димники – автентичні конструктивні елементи, що слугували не лише для відведення диму, а й забезпечували вентиляцію піддашкового простору.

Таке природне вентилювання є ключовим для тривалого збереження покрівлі та дерев’яних конструкцій – саме воно перешкоджає накопиченню вологи, появі грибків та руйнуванню деревини.

Реставрацію виконував Тонкіш Максим – майстер із великим досвідом у роботах із традиційними покрівельними матеріалами. Він перекривав дахи в Національному музеї народної архітектури та побуту України у Києві, у Закарпатському скансені та вже неодноразово працював із об’єктами у Шевченківському гаю. Загальна вартість робіт складає понад 601 тис. грн.

Ця будівля – один із ключових об’єктів бойківського сектору (Усі фото – ЛМР)

У гаю розповідають, що найскладнішими були не самі технічні операції, а все, що стоїть за ними: знайти майстрів, які володіють старими техніками, забезпечити потрібний матеріал, якого вже давно не виробляють у промислових масштабах, і постійно контролювати стан старих дерев’яних конструкцій. Частину елементів довелося замінювати або «протезувати» — це стосувалося крокв та лат. Попри це, як зазначають в музеї, роботи виконані вчасно, із дотриманням усіх технологічних вимог та з максимальною увагою до автентичних особливостей пам’ятки.

Реставрацію ще двох садиб завершать до кінця цього року. Загалом львівський скансен зберігає понад 100 архітектурних пам’яток, серед яких є унікальна і найбільша у Європі колекція сакральних споруд.