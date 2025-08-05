Хату із закарпатського села Пилипець збудували 1848 року

Музей народної архітектури й побуту у Львові імені Климентія Шептицького уклав договір з підприємцем Максимом Тонкішем на ремонт даху хати з села Пилипець Хустського району на Закарпатті. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 602 тис. грн. Завершити ремонт планують до 15 грудня 2025 року.

Згідно з технічним завданням, планують облаштувати покрівлю даху з очерету, встановити гребінь даху та дерев'яні рейки. Також встановлять прокладну ізоляцію. Гарантійний термін експлуатації покрівлі становить п'ять років.

Хату з села Пилипець збудували 1848 року. Вона складається з комори, хати (хижі) і сіней.

«Цікаве покриття хати. У нижній частині даху 4-5 рядів – сніпки. Вони утворюють своєрідну площину, на яку товстим шаром (до 70 см) накладали житню солому – мерву. Гребінь вивершували дашком із драниць», – розповіли на сайті музею.

Підприємець Максим Тонкіш був єдиним учасником торгів. За інформацією аналітичного порталу YouControl, він працює як ФОП з 2021 року й зареєстрований у селі Великі Сорочинці на Полтавщині. За час роботи підприємець отримав 30 підрядів на 7,2 млн грн. Найчастіше він перемагав у тендерах від Національного музею народної архітектури та побуту України (договори на 4,6 млн грн).

У березні 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що Максим Тонкіш за 197 тис. грн реставрував у Шевченківському гаю хату з села Брід Закарпатської області. Споруду побудували в 30-х роках XX століття.

Додамо, що Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького заснували 1971 році. Його територія, на якій розташовані 125 об'єктів, займає 36,6 га. Музей має найбільшу у Європі колекція сакральних споруд і відтворює особливості етнографічних регіонів Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття, Львівщини.