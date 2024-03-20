Хата з села Брід Закарпатської області

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького уклав угоду з підприємцем Максимом Тонкішем на реставрацію очеретяного даху пам'ятки народної архітектури хати з села Брід. Вартість робіт становить 197 тис. грн. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що підрядник відреставрує дах до 15 квітня 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, площа будівлі становить 99 м². Підрядник замінить очеретяний дах, покладе ізоляцію покрівлі та встановить нові дерев'яні рейки. Гарантійний термін відновленого даху має становити 10 років.

На сайті Музею народної архітектури та побуту йдеться, що хату з села Брід Хустського району Закарпатської області побудували в 30-х роках XX століття. Стіни будівлі складені з букових брусів і кругляків. Інтер'єр хати прикрашений тканинами та керамікою.

Подвір'я хати з села Брід (Фото Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького)

За інформацією аналітичного порталу YouControl, підрядник Максим Тонкіш як ФОП працює з 2021 року й зареєстрований у селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Основним видом діяльності підприємця є покрівельні роботи.

Нагадаємо, що Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького заснували 1971 році. На території музею площею 36,6 га розташовані 125 об'єктів. Зокрема, тут зосереджена найбільша у Європі колекція сакральних споруд. Музей відтворює особливості етнографічних регіонів Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття, Львівщини.