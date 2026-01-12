12 січня відомому українському актору Станіславу Боклану виповнюється 66 років. Глядачам він найбільш відомий за ролями в російськомовних серіалах «Папік» та «Слуга народу», однак у його арсеналі є низка знакових для українського кінематографа робіт, за якими він увійде в його історію. ZAXID.NET пропонує їх пригадати.

«Поводир» (2013)

Дія фільму розгортається у Харкові 1932 року та розповідає історію про американського інженера, який приїхав на роботу в СРСР із десятирічним сином. Через розбіжності з місцевою владою інженера вбивають, а його синові вдається втекти. Після цього хлопчик стає поводирем незрячого кобзаря Івана Кочерги. Також виявляється, що у юного американця в «Кобзарі» заховані документи, здатні скомпрометувати державну систему. У цьому фільмі Боклан втілив незрячого кобзаря Івана Кочергу.

«Століття Якова» (2016)

Мінісеріал, який розповідає про волинського селянина Якова, на долю якого припало прожити найбільш турбулентні події в історії України ХХ ст. Станіслав Боклан зіграв старого Якова, який переповідає історію свого життя.

«Межа» 2017

Проєкт спільного виробництва України та Словаччини. Фільм розповідає історію про батька великої родини, яка живе на кордоні двох держав. Через фінансові труднощі йому доводиться зайнятися контрабандою. Паралельно з цим Словаччина готується вступити до Європейського союзу, тому на кордоні посилюють оборону. Саме тому головний герой кілька разів натрапляє на митників і втрачає товар. Боклан втілив українського мафіозі Крулла.