Кіт Келлог вважає, що Зеленський має чимало спільного з Трампом

Колишній спеціальний посланець президента США з питань України генерал Кіт Келлог вважає, що попри всі суперечки, Володимир Зеленський має чимало спільного з Дональдом Трампом. Про це він сказав ITV News у першому інтерв’ю після відходу з Білого дому.

Келлог поділився з журналістом видання, що Зеленський має чимало спільного з президентом США. За його словами, він одного разу сказав Трампу, що президент України дуже схожий на нього, адже Зеленський впертий, має власну думку і не боїться її висловлювати.

«Зеленський – міцний горішок. Я маю на увазі він крутий сучий син. Я пам’ятаю, як одного разу сказав президентові Трампу: сер, він дуже схожий на вас, він упертий, має власну думку, не боїться її висловлювати і знає, як працювати з медіа», – сказав Келлог.

Колишній спецпосланець відзначив, що його заява про лідерські якості Зеленського свого часу викликала критику у США.

«Я тоді сказав, і за це мене критикували, що він – лідер у бою і мужній керівник. Я говорив, що ми в Сполучених Штатах не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна. Саме це я й мав на увазі», – пояснив генерал.

Водночас Келлог вважає ключовою перепоною на шляху до мирної угоди президента Росії Владіміра Путіна. На його переконання, Кремль ніколи не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні за умови американських гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії, однак у березні його відсторонили від мирних переговорів на прохання Москви через «надмірну прихильність» до України.

Відтоді Келлог займався питаннями виключно України. Він залишив посаду у січні 2026 року.