Книги продовжують надихати стримінги на якісні екранізації, зокрема популярності набирають втілення цих історій у мінісеріалах. ZAXID.NET зібрав добірку нових мінісеріалів, знятих за книгами, які вже встигли привернути увагу глядачів і критиків.

«Все її вина» (2025)

All Her Fault

Марісса з сином Майло та чоловіком живуть спокійним та безтурботним життям. Але одного разу все кардинально змінюється. Марісса приїжджає за адресою, де Майло мав гратися з однокласником Джейкобом, проте жінка, яка відчинила їй двері, нічого не знає про дітей. Номер, з якого їй надіслали адресу, відключений. Розгублена матір зробить усе, аби відшукати сина.

«Мікстейп» (2025)

Mix Tape

У 1989 році в промисловому Шеффілді юний Деніел уперше зустрічає Елісон. У момент зустрічі у них виникає миттєвий і необґрунтований звʼязок, який переростає в глибоку дружбу та юнацьке кохання, здатне подолати всі перешкоди. Однак доросле життя вносить свої корективи, і доля розводить Елісон і Деніела. Через 20 років вони неочікувано зустрічаються й через улюблену музику юності повертаються в безтурботне минуле.

«Довга яскрава річка» (2025)

Long Bright River

Події серіалу розгортаються у найнебезпечнішому й найнесприятливішому районі Філадельфії. Наркозалежні, секс-рабині, злодії та шахраї різних мастей влаштувалися в наметах, перетворивши Кенсінгтон на помийну яму. Патрулювати цю місцевість доводиться Міккі Фітцпатрік. Низка смертей наркозалежних дівчат не особливо цікавить місцевих детективів, а ось Міккі бачить у них звʼязок з молодшою сестрою, яка зникла.

«Відтінки» (2025)

Matices

Психіатр організовує фінальний сеанс своєї авторської терапії, зібравши шістьох пацієнтів у підвалі покинутої виноробні. Його метод – нетрадиційний і навіть ексцентричний: церемоніальна дегустація, що має стати кульмінацією курсу лікування. Але те, що мало стати зціленням, перетворюється на фатальний ритуал. Події виходять з-під контролю, і експеримент завершується трагедією. Розслідуванням загадкової події займається лейтенант поліції, який має дізнатися, чи ця трагедія – нещасний випадок, чи спланований злочин.

«Вузька стежка на далеку північ» (2025)

The Narrow Road to the Deep North

Дорріго Еванс пройшов Другу світову війну, побувавши в полоні. У 1940 році у Дорріго був роман із дівчиною Еллою, яка походить із заможної родини. Він вирішив зробити їй пропозицію, хоча й не був упевнений у цьому рішенні. Та все змінилося, коли Еванс зустрів дружину свого дядька – Емі Малвані. Їх короткий роман на все життя залишився в памʼяті у чоловіка.