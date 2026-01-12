Естонія запровадила заборону на в'їзд для 261 російського комбатанта

Влада Естонії заборонила в’їзд на територію країни для 261 людини, що брала участь у війні проти України на боці Росії. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив голова Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«Естонія запровадила заборону на в'їзд для перших 261 російського комбатанта, які брали участь у війні агресії проти України, – і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора були залучені до цієї жорстокої війни, скоюючи злочини та насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні», – заявив голова МЗС.

Він також наголосив, що Таллін продовжуватиме працювати, щоб Естонія була закрита для колишніх російських комбатантів та закликав всі інші держави ухвалити подібні рішення.

Нагадаємо, у листопаді у Таллінні поліція Естонії затримала проросійського блогера Олега Беседіна, якого підозрюють в антиестонській діяльності та пособництві російських спецслужб.