Естонія вперше заборонила в’їзд сотням найманців, які воювали за Росію
Голова МЗС Естонії закликав всі інші держави ухвалити подібні рішення
Влада Естонії заборонила в’їзд на територію країни для 261 людини, що брала участь у війні проти України на боці Росії. Про це у понеділок, 12 січня, повідомив голова Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
«Естонія запровадила заборону на в'їзд для перших 261 російського комбатанта, які брали участь у війні агресії проти України, – і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора були залучені до цієї жорстокої війни, скоюючи злочини та насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні», – заявив голова МЗС.
Він також наголосив, що Таллін продовжуватиме працювати, щоб Естонія була закрита для колишніх російських комбатантів та закликав всі інші держави ухвалити подібні рішення.
Нагадаємо, у листопаді у Таллінні поліція Естонії затримала проросійського блогера Олега Беседіна, якого підозрюють в антиестонській діяльності та пособництві російських спецслужб.