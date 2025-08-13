Поляк намагався незаконно переплисти до Росії через річку Нарва

В Естонії заарештували 49-річного поляка, який намагався незаконно переплисти до Росії через річку Нарва. Там він хотів приєднатися до російської армії. Про це у середу, 13 серпня, повідомило RMF24.

Відомо, що громадянина Польщі затримали минулого тижня. Він намагався незаконно перетнути естонсько-російський кордон, пливучи на надувному матраці через річку Нарва.

Прокурори встановили, що поляк прибув до Естонії із Сербії. За їхніми даними, він мав при собі предмети, що свідчать про підтримку російської агресії в Україні, та про які саме символи йдеться – невідомо. Ймовірно, у Росії він планував вступити до армії. Прокурор Гарді Андерсон наголосив, що це опосередковано загрожувало безпеці не лише Естонії, а також усіх держав-членів Європейського Союзу.

«Враховуючи мотивацію чоловіка та ризик, що після звільнення він може спробувати втекти або повторити спробу проникнути до Росії, прокуратура запропонувала два місяці арешту. Районний суд у місті Виру погодився із цією пропозицією», – додав прокурор.

Нагадаємо, 25 липня повідомляли, що прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо колишнього військовослужбовця, який у профілі в тіктоці згадує про вступ до армії Російської Федерації та участь у боях проти України.