Обидва обвинувачені пішли на угоду зі слідством

Хар’юський повітовий суд Естонії визнав двох громадян Молдови винними у підпалі ресторану Slava Ukraina у Таллінні у січні цього року. Про це в середу, 2 липня, повідомив естонський мовник ERR.

За даними слідства, обвинувачені – Іван Кіхаял, 1992 року народження, та його повний тезка Іван Кіхаял, 1987 року народження, – на замовлення російського ГРУ підпалили український ресторан.

Молодший з молдовських паліїв зізнався, що влітку 2024 року встановив зв’язок із представниками ГРУ, а в грудні того ж року отримав від росіян завдання підпалити магазин Coop в селі Осула Вирусського повіту.

Для виконання завдання він залучив спільника, який прибув до Естонії 17 грудня. Після невдалої спроби спільника, Кіхаял особисто підпалив продуктовий магазин 17 січня 2025 року. Свої дії зловмисник зняв на відео.

Іноземець покинув Естонію після скоєння диверсії. Уже 23 січня на його криптогаманець надійшло 1 975 доларів.

Незабаром громадянин Молдови отримав пропозицію підпалити ще один об’єкт – ресторан Slava Ukraina в Таллінні.

Для цієї операції він залучив свого тезку – Івана Кіхаяла 1987 року народження, який мешкав у Польщі. 27 січня чоловіки прибули до Таллінну на автомобілі з литовськими номерами. Після кількох днів розвідки об’єкта, обидва Івани підпали ресторан в ніч на 31 січня 2025 року.

Як йдеться, Кіхаял-старший розбив вікно в ресторані, розлив каністру з пальним і підпалив приміщення. Молодший знімав усе на відео. Уже 2 лютого відео підпалу з’явилося на ютуб, що вказує на пропагандистський складник операції.

11 лютого 2025 року обох громадян Молдови заарештували в Італії. З березня вони перебувають під вартою в Естонії.

Уже 2 липня обвинувачені пішли на угоду зі слідством. Молодший Кіхаял, який на замовлення ГРУ шпигував та скоював диверсії, отримав шість з половиною років ув’язнення. Його старший тезка проведе за ґратами шість місяців, та вже в серпні цього року може вийти на волю.