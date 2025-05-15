Чоловік постане перед судом за пошкодження майна Стармера

У Великій Британії затримали 21-річного громадянина України, якого підозрюють у підпалі двох будинків британського прем’єр-міністра Кіра Стармера та автомобілів в Лондоні. Він постане перед судом, повідомило у четвер, 15 травня, ВВС із посиланням на поліцію Лондона.

21-річного українця Романа Лавриновича затримали 13 травня лондонські правоохоронці. Його підозрюють у здійсненні трьох підпалів двох будинків та автомобілів, пов’язаних із чинним прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Чоловіка підозрюють у підпалі автомобіля в Кентіш-Тауні, що на півночі Лондона, приватного будинку Стармера за тією ж адресою, а також попереднього будинку прем’єр-міністра, в якому він вже не проживає. Романа Лавриновича затримали у Сіденгемі на південному сході Лондона.

Внаслідок підпалів ніхто не постраждав. Сам Стармер 14 травня наголосив, що підпали нерухомості, пов’язаної з ним, є «нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо».

У п’ятницю, 16 травня, підозрюваний українець має з’явитися у Вестмінстерському магістратському суді. Слідство щодо підпалів триває.