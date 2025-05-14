Упродовж 9-13 травня в Німеччині та Швейцарії затримали трьох громадян України, які, ймовірно, були завербовані Росією для скоєння диверсій. Про це повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини в середу, 14 травня.

За даними слідства, українці погодились на пропозицію співробітників спецслужби РФ вчиняти диверсії на вантажних транспортних засобах.

«Підозрювані повинні були разом відправити з Німеччини на адресу одержувачів в Україні посилки з вибуховими або запалювальними пристроями, що мали вибухнути під час транспортування», – ідеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль підтвердив, що з Німеччини в Україну мали надіслати посилки й підірвати їх під час транспортування. Він відмовився відповісти, на території якої з країн планувались підриви.

Щоб розвідати транспортні маршрути, один з підозрюваних наприкінці березня 2025 року відправив до німецького Кельна дві пробні посилки, у яких, серед іншого, містились GPS-трекери.

Німецькі правоохоронці також повідомили імена підозрюваних, це Євген Б., Данило Б. і Владислав Т. Двоє підозрюваних, яких затримали в Кельні та Констанці, наразі перебувають під вартою. Ще одного українця, затриманого у швейцарському кантоні Турґау, невдовзі доправлять до Німеччини. Триває розслідування.

За повідомленням Федеральної прокуратури, українці підозрюються в тому, що «діяли як агенти з метою диверсій». Їх також звинувачують у змові на вчинення підпалу при обтяжуючих обставинах і приведення в дію вибухового пристрою.

Раніше повідомлялось, що агенти російського ГРУ маскують вибухівку в побутових речах для скоєння терактів у Європі. Відомі щонайменше три випадки підриву посилок на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі.