У підриві посилок підозрюють, зокрема, 27-річного українця

Російське ГРУ використовує побутові речі для вчинення терактів у Європі. Саморобну вибухівку виявили в кількох посилках зі секс-іграшками, масажними подушками та несправжньою косметикою, повідомляє агентство Reuters 5 квітня.

Європейські слідчі розслідують диверсії, яка призвели до підриву трьох посилок на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі. Підриви сталися в Бірмінгемі, Лейпцигу та поблизу Варшави 19, 20 і 21 липня 2024 року.

Ще одну посилку, яка не вибухнула, виявили на поштовому депо біля Варшави. Це дозволило слідчим перевірити її вміст у цілості.

За словами джерела видання, масажні подушки, упаковані в посилки з косметикою і секс-іграшками, містили приховані саморобні запалювальні пристрої, виготовлені з суміші хімічних речовин, включаючи високореактивний магній. Хімічні речовини підпалювалися заздалегідь встановленими детонаторами, адаптованими з дешевих китайських електронних гаджетів, які, до прикладу, використовують для відстеження загублених ключів. Вибуховий ефект підсилював гель із легкозаймистих сполук, включаючи нітрометан, який був замаскований під косметичний засіб.

Керівники європейських служб безпеки назвали вибухи на європейських поштових складах частиною «гібридної війни», яку веде Росія з метою дестабілізації країн-союзниць України.

За їхніми словами, посилки, які спричинили пожежі на складах, були пробним запуском для майбутнього російського плану підриву подібних пакунків у повітрі під час вантажних рейсів до США і Канади.

Польська прокуратура встановила щонайменше п’ять підозрюваних членів ймовірної диверсійної групи. Одним із них виявився українець Владислав Деркавець, який проживав на півдні Польщі.

Зі слів співрозмовника журналістів, 27-річного чоловіка завербував агент російського ГРУ під ніком «Воїн» через Telegram. Уже 18 липня Владислав поїхав на автомобілі Opel Astra зі свого будинку в Катовіце до литовського Каунаса, де забрав більше десятка предметів з багажника припаркованого автомобіля.

Після цього він поїхав до Вільнюса, де запакував чотири пакунки, в кожному з яких було по подушці, а також кілька косметичних тюбиків і секс-іграшки. Перед тим, як запечатати пакунки, він натиснув на дві кнопки, щоб активувати механізми детонації у необхідний час.

19 липня він передав посилки чоловікові в парку у Вільнюсі, використавши кодове слово «Марія». Того ж дня пакунки відправили з міста.

Владислава заарештували в Польщі на початку серпня та звинуватили у вчиненні терористичних актів на замовлення російської розвідки. У січні варшавський суд продовжив його тримання під вартою до травня, поки триває розслідування.

Польська прокуратура звинувачує в участі в диверсійній групі також 44-річного росіянина Алєксандра Бєзрукова. Його завданням, як стверджують правоохоронці, була підготовка до підриву вантажних літаків, що прямували до Північної Америки. Чоловік повинен був відправити посилки з кросівками та одягом з Варшави до Вашингтона й Оттави, а також зібрати інформацію про методи та час обробки посилок.