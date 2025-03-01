Литовські поліцейські на місці інциденту в Шяуляї

Минулого року в литовському місті Шяуляй невідомі намагались спалити партію військової допомоги Україні. Генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас назвав це черговою гібридною атакою проти Литви, повідомив мовник LRT в п’ятницю, 28 лютого.

Зі слів поліцейського, на об’єкті в Шяуляї було «мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну».

«І, як ми розуміємо, група людей, які мали наказ, намагалася її підпалити… Завдяки співпраці з розвідкою ці особи були ідентифіковані. Троє людей заарештовані, щодо інших оголошено міжнародний розшук», – зазначив Паулаускас.

Арунас Паулаускас назвав спробу підпалу в Шяуляї частиною гібридної війни.

«Дійсно, ми вже воюємо, це гібридна війна. Так, це може бути не так очевидно, але все ж таки це є», – сказав генерал-комісар.

Видання нагадує, що у листопаді 2024 року литовські правоохоронці затримали двох громадян Іспанії за ймовірну спробу здійснити терористичний акт у Шяуляї у вересні. Повідомлялось, що іспанці могли бути завербовані російською розвідкою.

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